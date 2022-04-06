О горе мусора на выезде из района Костанай-2 по ул. Станционной сообщил «НГ» 26 марта возмущенный автомобилист Аслан КУЩУГУЛОВ.

Так 26 марта выглядела свалка по ул. Станционной, на выезде из района Костанай-2 / Фото Аслана КУЩУГУЛОВА

- Как так можно?! - недоумевает он. - Какие-то нелюди выгрузили мусор прямо на дорогу! Там и так постоянно выбрасывают мусорные пакеты, старую мебель и прочее, но в этот раз уже совсем офигели!

После сжигания части мусора свалка уменьшилась / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

В основном куча состояла из деревянного мусора, пластика, отходов из автомастерской или чьего-то гаража, так как было много элементов, указывающих на это, не считая отслужившей резины. Кто-то пытался избавиться от нее легким способом - сжечь. Но остатки мусора, гвозди, металлические элементы остались на обочине и части дороги. Также вдоль трассы ветром разнесло много мелкого мусора.

Приходится объезжать сожженные остатки по встречной полосе / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Свалку по адресу ул. Бородина, 215 «А», о которой «НГ» писала две недели назад, убрали. Но на том же месте, а также за мусорной площадкой растет новая.

4 Ул. Бородина, 215 «А». Прошлую свалку убрали, но растет новая / Фото Семена КРЫСИНА

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