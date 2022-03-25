Руководство АО «ССГПО» ответило, как заботится о страдающих от вредных выбросов рудничанах

В последнем номере февраля «НГ» писала о том, что такое социально-инфраструктурные проекты (СИПы) и на что их направляет самый крупный недропользователь Костанайской области - АО «ССГПО». Мы объясняли: в рамках СИПов горнодобытчики обязаны тратить деньги на развитие региона, хоть как-то нивелируя вредные последствия своей деятельности. И подробно описали, что средства рудненского комбината идут, мягко говоря, не на то. Дальше обещали рассказать, на какие еще, далекие от социальных, проекты ССГПО потратило миллиардные суммы. Что думает по этому поводу само руководство комбината, как отреагировало на прошлую публикацию и почему его доводы вновь оказались неубедительными?

Высадили более 24 млн саженцев

Траты, о которых мы хотели рассказать, были сделаны в основном в 2019 году. Согласно данным сайта единой государственной системы управления недропользованием РК (ЕГСУ), АО «ССГПО» потратило 237,8 млн тенге на капитальный ремонт ТОО «Комплексно-ресторанный центр «Горняк», принадлежащий самому комбинату. Как вписывается в понятие социально-инфраструктурных проектов ремонт собственного ресторанного комплекса, для нас загадка. Такая же, как и ремонт своего центра досуга в поселке Качар за 26,1 млн тенге. Налицо - финансирование собственных «хотелок» под видом СИПов.

В 2018 году бюджет Костаная подарил 376 млн тенге на велодорожки в Астане. Спустя год еще 386 млн тенге на дорожно-тропиночную сеть там же потратило ССГПО / Фото Евгения ПОЛУЯНОВА

Дальше - больше. В середине 2019 года, по данным того же сайта, рудненский комбинат направил 47 млн тенге на ликвидацию последствий ЧС в Арыси Туркестанской области и целых 386 млн тенге на строительство дорожно-тропиночной сети в Нур-Султане! Ни к одной из этих трат, как уже понятно, жители Рудного или хотя бы других городов Костанайской области, экологический ущерб которым наносит комбинат, не имеют никакого отношения. Хотя, как в прошлый раз объясняли общественники, в приоритете СИПов - города присутствия недпропользователей и защита здоровья населения. Почему на деле это не так, мы поинтересовались у руководства комбината.

- Мы ежегодно на добровольной основе выделяем благотворительные средства на реализацию проектов социально-экономического характера, в частности, и на реализацию указанных в вашем письме проектов, - коротко ответил президент АО «ССГПО» Валерий ГРИНЕНКО.

Позже, когда уже вышла статья в «НГ», Гриненко дал более развернутый ответ, в котором еще раз пояснил, сколько средств потратил на защиту рудничан. И особенно отметил, что «перечисленные в статье проекты профинансированы в рамках добровольной благотворительной помощи, сверх обязательств недропользователя».

Руководитель комбината подробно расписал, что за 2016-2021 годы рудненский горный гигант перечислил 1,2 млрд тенге. В том числе в 2016 году - 312 млн тенге, в 2017-м - 120 млн тенге, в 2018-м - 170 млн тенге, в 2019-м - 174,9 млн тенге, в 2020 году - 260 млн тенге, в 2021 году - 148,2 млн тенге.

Руководство АО «ССГПО» считает, что тратит достаточно средств на зеленые насаждения вокруг Рудного / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Данные средства направляются на природоохранные мероприятия, - отметил Валерий Гриненко. - Так, по информации, предоставленной нам по запросу управлением природных ресурсов и природопользования области, только в близлежащих территориях Рудного это Басаманский, Тарановский, Пригородный лесхозы. Только в 2016-2021 годах на озеленение направлено 1,9 млрд тенге. Например, была произведена посадка лесных культур на площади 3,9 тыс. гектаров, или 24,6 млн штук деревьев. Таким образом, данные лесхозы формируют «зеленый пояс» вокруг Рудного, который располагается на расстоянии от 0 до 40 км от города. Кроме того, согласно информации, предоставленной акиматом Рудного, за 2016-2021 годы на территории города было высажено 14,6 тыс. саженцев деревьев на сумму 280 млн тенге. Таким образом, если рассматривать наши отчисления в бюджет как компенсацию ущерба, возникающего в результата ведения деятельности по добыче ископаемых на территории области, то наши отчисления пошли в нужном направлении и всецело расходуются на сохранение окружающей среды региона в целом и Рудного в частности. Кроме того, по нашей инициативе принято решение по посадке в ближайшие годы 50 000 деревьев в Рудном за счет собственных средств предприятия.

О последнем намерении президент АО «ССГПО» даже дал развернутое интервью в другом областном костанайском СМИ. Попытка оправдаться вызвала еще больше вопросов. Если верить цифрам руководства рудненского комбината о количестве высаженных деревьев (более 24,6 млн штук!), то окрестности моногорода давно должны напоминать густые джунгли. Но легко проверить, что это не совсем так, а «на расстоянии от 0 до 40 км от города» расположены лесхозы, которые ССГПО почему-то включило в свои расходы. И если данные о почти 25 млн штук саженцев предоставлены без учета их реальной приживаемости, то они, мягко говоря, неверные.

Неизвестные посредники

Еще больше удивило, что в качестве обязательств ССГПО признает только сумму в 1,2 млрд, все остальные траты якобы были сделаны «в рамках добровольной благотворительной помощи, сверх обязательств недропользователя». То есть нас попытались убедить, что за последние 5 лет рудненский комбинат в рамках обязательной помощи перечислил всего 1,2 млрд тенге, что на 400 млн тенге меньше, чем в рамках добровольных перечислений только за один объект - дворец «Жастар сарайы» в областном центре! Напомним, что на возведение этого здания, согласно данным сайта ЕГСУ, только в 2018 году АО «ССГПО» потратило 1,6 млрд тенге и еще более 400 млн тенге - в 2019-м.

Стремление по собственному желанию тратить столь огромные средства похвально. Но тогда возникает куча резонных вопросов: почему эти траты размещены на сайте ЕГСУ, где выкладываются данные об обязательствах? Почему на добровольных началах комбинат тратит деньги на строительство Дворца молодежи, мечети, памятников, мемориального комплекса в Костанае, хотя уверяет, что в первую очередь заботится о своих горожанах? И зачем афишировать добровольные пожертвования, идущие на собственные «хотелки»? Все эти вопросы мы вновь адресовали руководству АО «ССГПО».

Кстати, в унисон с недропользователем о добровольности трат на далеко не социальные объекты «поют» и прямые получатели этих денег. С ними все еще любопытнее: средства, которые недропользователи перечисляют в рамках СИП идут не напрямую, скажем, на мечеть или памятник, а тратятся через никому неизвестных посредников.

Согласно данным сайта ЕГСУ, рудненский комбинат потратил на капительный ремонт своего комплекса 237,8 млн тенге/ Фото Георгия ГОВОРОВА

На большинство из указанных нами объектов средства шли через АО «СПК «Тобол», ОФ «Милосердие-Костанай», ОФ «Здоровье.kst». Мы попытались выяснить, какое отношение все они имеют к строительству и ремонтам.

- В 2017 году, рассмотрев ходатайство филиала ДУМК (духовного управления мусульман Казахстана), советом директоров АО «СПК «Тобол» было принято решение оказать благотворительную помощь филиалу управления на строительство здания мечети по ул. Маяковского, - коротко подтвердил информацию в ответ на наш официальный запрос председатель правления АО «СПК «Тобол» Айдар ХУСАИНОВ и добавил: - Помощь была оказана из средств, полученных от АО «ССГПО». Отмечу, что АО «СПК «Тобол» не являлось организатором строительства мечети, а оказало благотворительную помощь в ее строительстве, как и многие другие организации и граждане Костанайской области.

«НГ» и не спрашивала, кто являлся организатором строительства мечети. Всего лишь хотела выяснить, каким образом и зачем социальная корпорация выступила посредником при строительстве религиозного объекта. Почему средства недропользователя не перечислили напрямую в ДУМК? Несмотря на неоднократные попытки уточнить эти моменты, внятных ответов мы не дождались.

Призрачно все в этих фондах...

Аналогичные вопросы адресовали руководителю сразу трех общественных фондов - «Милосердие-Костанай», «Здоровье.kst», «Денсаулык» - Серикжану ИЩАНОВУ. Именно через них прогоняется большинство средств в рамках СИП. О самом Серикжане Ищанове известно, что в августе 2021 года он получил премию «Жыл меценаты» за реализацию крупных социальных проектов и потому является чуть ли не главным благотворителем области.

Еще один ресторан «Горняка» - с грузинской кухней / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

В каком статусе существуют его фонды, за чей счет содержатся и каким боком связаны с недропользователями? Все эти вопросы легли в основу запроса, который мы сначала попытались вручить лично и наведались в два указанных в Интернете месторасположения фондов. Но оказалось, что в этих местах давно другие здания. Когда все-таки удалось созвониться с г-м Ищановым, выяснилось, что фонды, по сути, всего лишь призраки.

- Фонд «Милосердие-Костанай» уже не существует, - ответил он. - Что насчет других фондов? Что, не знаете, кто их создает? Пишите официальный запрос. На какой адрес, не знаю, вы же как-то мой сотовый телефон нашли, найдите и адрес...

И... бросил трубку. Вопросы продублировали на WhatsApp. Через неделю пришел ответ.

- Согласно законодательству, горнодобывающие предприятия ежегодно производят отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры в доход бюджета. Данные средства не поступают в фонд, и соответственно, к данным средствам фонды отношения не имеют, - сообщил нам Серикжан Ищанов. - Поступления указанных фондов формировались за счет добровольных имущественных взносов и пожертвований, спонсорской и благотворительной помощи, а решение, на какие цели расходовать средства, принималось учредителями. В штате фонда два человека, среднемесячная зарплата составляет порядка 80 000-100 000 тенге. Заработная плата за счет недропользователей не осуществляется, а выплачивается за счет прочих добровольных взносов. Несмотря на то, что фонды не являлись субъектами госзакупок, при выборе поставщиков осуществляется выбор наименьшего ценового предложения или подрядчиков, определяли спонсоры. В случае реализации инвестиционных проектов осуществлялись авторский и технический надзоры.

Вместо известного рудничанам кафе «Лимпопо» теперь Johnny Pizza / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Это цитата. За неясности в пассаже о госзакупках - претензии к автору.

По поводу премии «Жыл меценаты» Ищанов ответил, что решение о награждении принимал не он. И добавил, что указанные фонды на данный момент ликвидированы, а проведенные в ходе ликвидации государственными органами проверки не установили никаких нарушений в их деятельности.

И опять ответ породил лишь новые вопросы: какими учредителями принималось решение о расходовании средств, за счет каких «прочих добровольных взносов» складывается зарплата сотрудников фонда, если все взносы, как уверяет Ищанов, добровольные? Кто осуществляет выбор наименьшего ценового предложения, если ремонт и строительство объектов не разыгрываются через сайт госзакупок? Впору поставить значок «фейспалм»...

«На общественном совете не рассматривались»

Чем упорнее заверения в добровольности трат, тем меньше в них верится. Тем более что утверждения недропользователей и представителей фондов противоречат словам сотрудников акимата о согласовании всех трат с общественным советом.

В прошлом номере мы сообщали, что на запрос о тратах рудненского комбината в акимате области заявили, что все они не только согласовывались, но и инициировались (!) общественным советом региона.

- Я, Турсунов А. Ж, являлся председателем общественного совета Костанайской области с 5 февраля 2019 года, за мой период, когда я был председателем, указанные в вашем письме вопросы на общественном совете не рассматривались, - тут же отреагировал Азамат ТУРСУНОВ, председатель общественного совета Костанайской области в 2019-2022 годах.

А именно в 2019 году АО «ССГПО» тратило деньги на самые невероятные с точки зрения социальной составляющей объекты, включая ресторанный комплекс и дорожно-тропиночную сеть в столице. И если г-н Турсунов не лукавит, то ни один из них с членами общественного совета не согласовывался.

Так выглядит ресторан «Горняк» в комплексе «Горняк» / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Чтобы еще раз прояснить этот момент, мы направили запрос новому председателю общественного совета Серику БЕКТУРГАНОВУ, попросив предоставить протоколы решений совета за прошлые годы. Ответ ничем не отличался от его предшественника.

- C 22 февраля прошло два заседания вновь сформированного общественного совета Костанайской области, на которых заданные вами вопросы не рассматривались, - ответил «НГ» Бектурганов.

Бесконтрольно и непрозрачно

Это и так было понятно, поэтому мы просили предоставить протоколы заседаний совета за прошлые годы, но новый председатель проигнорировал этот вопрос. Мы также поинтересовались у Бектурганова: как новый председатель общественного совета, считаете ли вы, что члены совета должны были голосовать за то, чтобы СИПы направляли на вышеуказанные объекты, не имеющие отношения к компенсации вреда горожанам?

В нескольких метрах от ресторана «Горняк» находится еще один - «Опера Плаза» / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

- Общественный совет планирует строить свою работу по рассмотрению и обсуждению вопросов исключительно в рамках полномочий, определенных в ст. 5 Закона РК «Об общественных советах, - был ответ.

В этом пункте - ни слова о том, что общественный совет должен рассматривать траты недропользователей. В общем, как мы поняли, роль - что старого, что нового общественного совета - чисто декоративная. Как и упомянутых общественных фондов, а потому деньги в рамках СИП можно тратить максимально бесконтрольно и непрозрачно.

Из развлечений в «Горняке» есть еще кинотеатр / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Поэтому рудненский активист Максим ФРОЛОВ пообещал проверить количество деревьев, которые якобы высадило ССГПО. И сообщил, что не верит в добровольность трат комбината.

- Мы будем элементарно считать эти деревья, вопрос уже обозначен. Какое отношение к высадкам ССГПО имеют лесхозы, созданные десятки лет назад? - прокомментировал «НГ» Фролов. - Но главная суть - в другом. Пришло время вообще пересмотреть подход к тратам в рамках СИПов. Конечно, можно отчитаться, что мы высадили кучу деревьев под Астаной или рядом с Тарановским районом - воздух же один! Но экологический ущерб наносится здесь, и очевидно, что меры по восстановлению нужно принимать здесь. Что касается добровольных взносов, думаю, это недостоверная информация, все они делаются в рамках меморандумов, а это обязательства. Возможно, руководитель ССГПО сам недопонимает, что имеется в виду.

Либо делает вид, что не понимает. Впрочем, с такой непрозрачной системой отчетности, как у наших недропользователей, это несложно...