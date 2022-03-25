Как поверить счетчик газа?
Подошел срок поверки электронного счетчика газа, а в ТОО «РЦКУ-Костанай» сказали, что лаборатория в Актюбинске не работает, и я должна платить по тарифу или устанавливать новый счетчик. Можно ли каким-либо образом поверить счетчик в нашем городе?
Елена АРСЕНЬЕВА, Костанай
Комментарий «НГ» дал руководитель ТОО «РЦКУ-Костанай» Даурен МАХАМБЕТОВ:
- Прибор учета является собственностью потребителя и отдается на поверку или меняется владельцем. У нас на территории была стационарная лаборатория, сейчас она не работает. Мы не занимаемся поверкой электронных счетчиков газа. Можем только после письменного обращения снять на поверку и установить обратно. Либо осуществить замену на новый. По поводу поверки необходимо обращаться к компании, имеющей соответствующее на то разрешение.
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