В связи с экономическими санкциями, введенными в отношении Российской Федерации, Казахстан также начинает испытывать сложности. В частности, с ввозом товаров. Поэтому в РК заявлено о новой дорогостоящей программе импортозамещения. Будет ли она реализована, ведь попытки уже были? Да. В Казахстане в последние годы действительно появилось немало своих производств. Это очередной плановый шаг вперед.

Да. Суровая необходимость - лучший двигатель прогресса. Казахстану просто некуда деваться, надо развивать свое.

Нет. Необходимость в импортозамещении есть, но толку не будет, средства на реализацию программы разворуют, как обычно.

Нет. За нас все сделает Китай. А мы просто сменим направления в логистике и будем импортировать товары из других стран.

