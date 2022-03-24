О свалке рядом с мусорными контейнерами, расположенной в торце дома по ул. Бородина, 215 «А» «НГ» сообщил житель Костаная Байболат КАРИМОВ. По словам мужчины, жители домов выбрасывают мусор не в контейнеры, которых целых шесть штук, а в образовавшуюся рядом с ними яму.

Свалка в торце дома по ул. Бородина, 215 «А» образовалась несколько месяцев назад / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Сначала это были несколько пакетов с мусором, которые теперь разрослись до настоящей свалки, - возмутился наш читатель. - Контейнеры остаются чистыми, но люди все равно сваливают мусор рядом. Сейчас там куча полиэтиленовых пакетов, остатки еды, коробки, начала появляться даже старая мебель, а контейнеры остаются чистыми!

По словам Байболата Каримова, жители не раз обращались в ПКСК, сотрудники которого обещали разобраться, но мусор и ныне там.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели шесть мусорных контейнеров, только один из которых был наполнен доверху, остальные - полупустые. Рядом, в приличном углублении, валялись картонные коробки, мешки, пакеты, бытовые отходы, старый стул и много разного мусора.

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