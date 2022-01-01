Используйте вместо сыра курт

Некая любительница спагетти Helen поделилась ноу-хау. Она не просто любительница макарон, а страстная. Однажды дома, когда спагетти уже были сварены, дымились в тарелке, на них быстро таял увесистый кусок сливочного масла, хозяйка обнаружила полнейшее отсутствие сыра. Бежать за ним в магазин тоже никакой возможности не было. Как пишут в книжках, взгляд голодного человека случайно упал на небольшой пакетик с шариками курта. Helen любит пивком побаловаться, солоноватое творожное изделие охотно использует в качестве закуски.

Спагетти с куртом - это по-нашему, пробуйте

- Я просто раскрошила пару-тройку шариков и посыпала свои спагетти, - рассказала она, - попробовала и удивилась, как мне раньше это в голову не приходило. Вкусно.

С тех пор курт у нее стал дополнять макаронные изделия часто.

Конечно, курт люди делают и дома, но Helen пользуется купленным магазинным, он легко крошится, а это как раз то, что надо для одного из ее любимых блюд. Впрочем, говорит, если подсохнет, тоже не пропадет, закуска к пиву из него отменная.

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