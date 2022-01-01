В Костанае по улице Карбышева, недалеко от пересечения с улицей Чернышевского, располагается аллея. Красивейшая. И единственная в этом районе. «Красивейшая» уже можно писать в прошедшем времени. В прошлом году вырубили часть тополей, но этого оказалось недостаточно. В феврале часть деревьев решили кронировать, лишая нас тени в зной. Неужели те, кто принимает такие решения, хотят, чтобы наш город превратился в каменные джунгли?

Раиса, Костанай

От редакции

Это письмо «НГ» получила по горячим следам кронирования. Автор дату и даже время указал, когда деревья обрезали - 9 февраля, около 11 часов. Редакция решила узнать об основаниях работ по кронированию в описанном месте. 15 февраля был направлен запрос в акимат. По закону ответ должен быть предоставлен СМИ через 7 дней. Однако из-за каких-то проблем в отделе ЖКХ редакция получила его только 17 марта, да и то после того, как дополнительно обратилась в учреждение.

И. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что в феврале - марте за счет бюджета кронирование в Костанае не проводится. Однако 6 февраля к ним поступило обращение от Бережного Юрия Дмитриевича о кронировании карагачей собственными силами по адресу ул. Карбышева, 6 «А».

- Сведений о том, какая именно подрядная организация производила кронирование, мы не имеем, - написано в ответе, - оно производилось на средства заявителя, так как он планирует благоустроить свою прилегающую территорию. В общей сложности было кронировано 30 карагачей. Заявителю было доведено, что для кронирования необходимо привлечь специализированную организацию. Мы не имеем информации о том, были ли в привлеченной бригаде специалисты-дендрологи.

То есть из ответа следует, что частное лицо получило от государственного учреждения разрешение на кронирование деревьев при соблюдении определенных условий. А были эти условия соблюдены или нет, ГУ не знает, потому что не контролирует такие вещи. Это все, что горожанам нужно знать о подходе акимата Костаная к работам по уходу за зелеными насаждениями.