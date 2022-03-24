Об очень длинном открытом участке труб большого диаметра «НГ» сообщил житель Костаная Иван ЛЕЩЁВ. Он рассказал, что напротив частного дома по ул. Дулатова, 142 увидел длинный участок теплотрассы без изоляции.

Один участок труб большого диаметра открыт в воздухе / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Часть труб проходит по земле, часть - по воздуху, они полностью открыты либо с совершенно ветхой изоляцией, - рассказал Иван Лещёв. - Думаю, такие трубы теряют очень много тепла, которое не доходит до жителей. Зато местные кошки от открытой изоляции просто в восторге и с удовольствием греются на трубах.

Второй участок теплотрассы открыт на земле справа / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

На месте корреспонденты «НГ» увидели длинный участок толстых труб, полностью открытых как в воздухе, так и на земле.

И еще один участок этой теплотрассы без изоляции расположен на земле слева

Трубы во дворе дома по ул. Бородина, 219 «А» и по ул. Бородина, 217, о которых «НГ» писала два номера назад, сейчас хорошо изолировали.

Трубы напротив дома по ул. Бородина, 219 «А» две недели назад плотно закрыли рубероидом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы рядом с домом по ул. Бородина, 217 тоже хорошо изолировали

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