Слесарь по ремонту электрических машин посвящает свободное время творчеству

Рудничанка Марина НАСАРАТУЛЛИНА занимается фелтингом и шерстяной акварелью - это особые техники рукоделия с использованием шерсти для валяния.

Марина Насаратуллина и ее волночная акварель «Ромашковое поле»

Работать с шерстью Марина начала совсем недавно и называет себя пионером в этом деле. Фелтингу научилась по видео, в Интернете. Стало интересно попробовать что-то новое. Признается, есть мастера, делающие шедевры, которые ей и не снились. Еще одно увлечение - свит-дизайн, то есть изготовление конфетных букетов из гофрированной бумаги. Работает с фоамираном, полимерной глиной и много еще чем. Совмещает несколько техник, делая домовят в рамке из полимерной глины с маленькой валяной мышкой в руках. Не нравится ей лишь одно - изготовление по шаблону.

- Если я чем-то долго не занимаюсь, у меня плохое настроение, - посмеиваясь, объясняет Марина свои увлечения. - Кажется, я всю жизнь этим занимаюсь. Раньше, когда что-то делала, у меня были пластилин и тесто. С появлением разнообразных материалов постепенно училась новому. Начала заниматься полимерной глиной, фоамираном - очень податливый материал. Игрушки получаются яркие, классные. Недавно из него делала панно в детский сад. В прошлом году заняла первое место на конкурсе к 8 Марта, сделав фотозону, украшенную итальянской гофрированной бумагой.

Валяные бычок и мышка - эти милые игрушки уже подарены

По профессии Марина - художник. Поэтому ей было проще понять, как делать картины и игрушки.

- Собиралась поступать на журналиста в Алматы, - вспоминает она. - Меня туда звали, но планы изменились. После10-го класса уехала в Челябинск, отучилась два года по специальности «декоратор-оформитель витрин». В то время, по крайней мере в Челябинске, в каждом магазине был такой человек, делающий рекламную нагрузку, оформляющий витрины вручную. Не было рекламных постов или возможности сделать, распечатать и повесить. Все делали вручную. После поступила в Аркалыкский пединститут на преподавателя черчения и ИЗО, писала дипломную про аэрографическую живопись. Устроилась художником-оформителем на ремонтно-механический завод в 1988 году, отработала 12 лет до сокращения штатов и стала слесарем по ремонту электрических машин, кем до сих пор являюсь. Мне повезло, что, когда пришла на РММЗ, график был сменный, меня по выходным приглашали работать в детсад, где 2 года преподавала рисование. Набирали профессионалов с образованием. Кажется, это было самое лучшее время. Очень нравилось работать в детском саду: замечательная обстановка, коллектив шикарный. Ребята заряжали позитивной энергией.

Валянием занимается примерно полтора года, и то не всегда. Помимо основной работы, много времени отнимает кухня, а скоро и дачный сезон начнется. Материалы для поделок привозила дочь из России. Цены на них, как говорит Марина, бешеные.

- В Казахстане есть у кого купить шерсть, но мало что можно найти, нет даже набора игл, - поясняет она. - У меня пока еще есть запас материала, надолго хватит. Единственное - в Костанае покупаю рамки для картин, которые выкладываются из волокон овечьей шерсти.

Крыса и мышки еще ждут завершения работы над ними

Шерстяная акварель - это еще одно ее увлечение. Существует мокрая и сухая техники валяния.

- Тут такое буйство красок, - восхищается Марина. - Когда издалека смотришь, создается объем, и кажется, что она нарисована красками. Называется «шерстяной акварелью» из-за того, что шерсть, как и краска, ложится слой за слоем, каждый слой прозрачный, их все видно. Где-то можно разглядеть небо из-за травинки или лучики солнышка, ощущается воздушность. Именно в акварели прослеживается подобное. Я больше люблю делать картины, сама вносить некие детали, но и игрушки создаю с удовольствием. Чтобы заниматься этим, нужно правильно держать руку, много разных нюансов. Сначала изучаю, потом делаю. Отрывается натуральная овечья шерсть, полутонкая, тонкая или искусственная, их множество, выкладывается фон на основу. В качестве основы использую флизелин для шитья. Потом смотрю, где тень и как уложить. Основные инструменты - ножницы и пинцет. Можно положить шерсть с вискозой на лепесточек, он будет блестеть. Этим мало кто занимается, нужны терпение и усидчивость. На картину уходит от 8 до 10 часов.

Чтобы сделать игрушку, потребуется больше времени. Это сухое валяние, игрушка должна быть до определенной степени протыкана иголкой, чтобы потом не развалилась. Иглы разные, одной можно уплотнить игрушку, а другой, наоборот, сделать пушистой. Создав плотную основу, потом сверху поэтапно накладывают волокна других цветов.

«Пионы» и «Ромашковое поле»

Марина удивляется, что есть хоть что показать, а то как сапожник без сапог: работы долго не залеживаются. Показавает картину «Ромашковое поле», крысу и несколько мышек, ожидающих своего завершения.

- Делаю, чтобы кому-то подарить, - поясняет Марина. - Я же не все продаю, но если не продавать, то это глупо, материал-то дорогой, да и время. В основном много заказов от постоянных клиентов, друзей и знакомых. Я даже никуда не выставляю объявления. Звонят по «сарафанному радио». Люди говорят, что хотели бы видеть, я делаю. У меня никогда не бывает двух одинаковых работ. Не пытаюсь копировать кого-то. Да, где-то могу увидеть что-то интересное, заимствовать в дальнейшем. А так сама придумываю. Благо своей фантазии хватает. Всегда делаю так и в готовке: есть рецепт, но все равно что-то свое добавлю. Так и здесь. У каждого должно быть что-то подобное. Кто-то шьет или вяжет. А это моя отдушина.

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