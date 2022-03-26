Умеете так запекать мясо?

Участник нашего кулинарного клуба Ксения поделилась опытом в запекании свинины. Опыт состоит не только в выборе правильного куска, подборе ингредиентов для маринада и его приготовлении, но и в использовании термометра для определения температуры внутри мяса. Многие же, как: слышали, что штука нужная и хорошая, но продолжают обходиться без него. И напрасно.

Такая свинина хороша и горячей, и в холодном виде

Итак, был куплен килограммовый кусок свинины из реберной части туши. Правда, ребра не цельные, а коротко обрубленные, то есть основная часть куска - мясо. Рецепт, найденный в Интернете, требовал маринования смесью специй и растительного масла. Масло дома обнаружилось оливковое, экстра вирджин. Но явно и попроще подойдет. В мисочке были смешаны 3 ч. ложки сушеного розмарина (по рецепту полагался свежий, но не было его), 3 ч. ложки копченой паприки, ¾ ч. ложки черного молотого перца, 2 растертых зубка чеснока и 1,5 ч. ложки соли. Смесь соединить с маслом, хорошенько размешать и намазать ею мясо со всех сторон.

Поместить в закрытую посуду или обернуть пленкой и отправить в холодильник. Срок пребывания там - не менее 3 часов, можно на ночь. У Ксении, например, оно пролежало с 9 вечера до 6 часов вечера следующего. И только лучше стало.

- По рецепту полагалось запекать свинину при 220 градусах, поставив в нижнюю часть духовки форму с водой, - рассказывает повар, - у меня в наличии была лишь довольно большая толстостенная сковорода, куда я и налила воды. Может, потому что сковорода была так велика, температура у меня 220 градусов не достигла, я запекала свинину при 180-190. Через 25 минут кусок перевернула. Знаю, что свинина - не говядина, в ней нельзя оставлять сок с кровью. Первый раз я немного за временем не уследила. Прошло около часа, и я решила воспользоваться термометром для мяса. Он показал 65 градусов внутри куска. Дегустация показала, что попала в точку. Мясо оказалось на разрезе серым, то есть полностью готовым, при этом сочным, и сок был прозрачным.

Ксении запеченная свинина понравилась и горячей, и холодной. Кстати, по приведенному рецепту она готовила еще раз. При тех же условиях, через 55 минут запекания мясо в середине имело температуру 60 градусов. Повар решила довести его до уже опробованных кондиций и подержала в духовке еще 10 минут. Температура внутри куска оказалась 70 градусов, но, по оценке Ксении, мясо вышло куда суше. Имейте в виду. Чужой опыт вам в помощь.

Фото Ксении РЕБИК