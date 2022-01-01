Живу в селе. Краем уха слышал, что сейчас идет легализация скота. Куда-то про своих коров и лошадей якобы надо писать заявление. Зачем это? И вообще, правда ли? Слышал, что это как-то связано с ветеринарией. Дайте официальное разъяснение.

Булат АХМЕТЖАНОВ

Комментарий

На вопрос читателя отвечает руководитель отдела областной ветинспекции Айнагуль КУШУБЕНОВА.

- Действительно, по поручению Министерства сельского хозяйства РК была разработана программа «Зеленый коридор», в рамках которой объявлена и проводится легализация сельскохозяйственных животных. Смысл ее в том, что все поголовье должно быть зарегистрировано и внесено в информационную базу идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ), - сказала на заседании в региональной палате предпринимателей Костанайской области Айнагуль Кушубенова. - С 1 февраля по 31 мая действует функционал этой программы «Зеленый коридор - 3». Если ваши животные до сих пор не зарегистрированы, то вы можете сделать это, обратившись с заявлением к ветеринарным специалистам, которые обслуживают ваш сельский округ.

Руководитель отдела также пояснила, что внесение животных в базу ИСЖ обязательно для владельцев. Без регистрации хозяин коров, лошадей, овец не может получить ветеринарную справку, ветсанзаключение, ветеринарный сертификат. Идентификация сельскохозяйственных животных важна и с точки зрения ветеринарной безопасности, так как позволяет прослеживать перемещение здоровых и больных животных, а также как мера противодействия скотокрадству: дает возможность опознать украденных, доказать факт воровства.