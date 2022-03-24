Шпаргалка огороднику для выбора томатов в преддверии сезона посева

Какая же дача без грядок с помидорами… Одни дачники любят их все, не выделяя сорта и гибрида, другие придерживаются из года в год определенного набора, третьи – экспериментируют в поисках любимчиков. Определиться в своих томатных желаниях перед посевом рассады поможет шпаргалка с классификациями этой популярной культуры.

По росту

Немалую роль при выборе томатов играет тип роста конкретного сорта. От него будут зависеть и уходные работы за растениями, и сроки получения плодов, и количество урожая. По высоте классифицировать томаты можно на 5 основных типов.

В дачном натюрморте, томаты разных цветов непременно занимают своё место

Супердетерминантные томаты - для тех, кто хочет получить ранний урожай при минимальном уходе. Они представлены низкорослыми (30-60 см), скороспелыми сортами и гибридами. Первое соцветие на них образуется над 7-8 листом и после закладки на главном побеге 2-3 кистей рост таких растений прекращается. На формирование и созревание плодов требуется меньше времени, сил и питания, поэтому плоды созревают быстро, дружно, но в небольшом количестве. Такие томаты не нуждаются в подвязывании и пасынковании. К супердетерминантным относятся Японский карлик, Аляска, Анжелика, Белый налив, Оля F1, Санька.

Подвязывать к опоре необходимо кусты с высотой более 60 см

Наибольшую популярность на наших грядках завоевали детерминантные томаты. Тип характеризуется раннеспелостью, высотой от 60 см до 1 м, образованием первого соцветия над 8-9 листом и далее через каждые 1-2 листа. Основной урожай приходится на 4-6 соцветия, но при формировании боковых побегов плодоношение может быть продолжено. Такие помидоры требуют подвязывания и удаления пасынков. Можно порекомендовать томаты: Сибирская тройка, Полбиг F1, Ляна, Дебют F1, Уральский мастер, ЭМ-Чемпион, Толстый Джек, Рубиновый кубок, Хали-Гали F1,Рома, Тяжеловес Сибири, Бенито F1, Буржуй F1.

Томат Ляна относится к детерминантным, но успешно плодоносит без подвязывания

Полудетерминантные сорта, как правило, позднего срока созревания и имеют высоту центрального побега от 1,5 до 2 м. Рост у них останавливается после формирования 8-12 кистей. Первое соцветие появляется над 9 листом и затем через каждые 2-3 листа. Имеют более продолжительное плодоношение. К этому типу относятся Абаканский розовый, Бычье сердце, Огородник, Перцевидный гигант, Розовый слон, Русский богатырь.

У индетерминантных томатов - неограниченный рост основного стебля. Их высота может достигать 2-3 м. Первое соцветие у них закладывается довольно высоко, после 10-12 листа, такие сорта и гибриды позднеспелые и высокоурожайные. Плодоношение равномерное и продолжительное. Предназначены для выращивания в теплицах и открытом грунте с подвязыванием на надежную опору. Наибольшую популярность завоевали Торквей F1, Торбей F1, Де барао, Алый мустанг, Воловье сердце, Орбит, Московский деликатес, Гигант-10 Новикова.

Розовые сердцевидные томаты – что может быть вкуснее?

Томатами «для ленивых» можно назвать штамбовый тип. Они формируют компактный, хорошо облиственный, слабоветвистый куст с укороченным крепким стеблем, высотой 50-70 см, заканчивающийся соцветием. Эти томаты не нуждаются в пасынковании, подвязывании и формировании. Их можно выращивать в уплотненных посадках и как горшечную культуру. Наиболее известные сорта этого типа: Астраханский, Гаврош, Балконное чудо, Дубок, Пиноккио, Красная шапочка, Новый принц.

Индетерминантные томаты типа черри образуют лавину из завязи

По сроку

От срока созревания зависит не только время, когда вы получите урожай. По нему рассчитывается срок посева рассады и определяется место для выращивания. По этому показателю томаты классифицируются на следующие: ультраранние – плоды созревают на 80-85 день после появления всходов. Зачастую, это низкорослые сорта с некрупными и кисловатыми помидорами. Среди них можно выделить томаты Майский, Чудо лентяя, Афродита F1.

В нашем регионе для незащищенного грунта лучше подойдут ранние и среднеранние сорта и гибриды. На 90-95 день после всходов созревают ранние: Ляна, Новичок, Венера, Алтаечка, Вояж F1, Рекордсмен и другие. По типу роста в основном это штамбовые и детерминантные томаты. Большой плюс ранних томатов в том, что основной урожай они отдадут до появления распространенного у нас заболевания – фитофторы.

Среднеранние томаты имеют срок созревания в 100-103 дня. Они универсальны в способе выращивания (открытый грунт, теплицы). Популярные сорта и гибриды среднеранних томатов: Амурские зори, Новинка Приднестровья, Московский деликатес, Космонавт Волков.

Среднеспелые сорта наиболее распространенные. Они порадуют огородников урожаем через 110-115 дней, так как для них потребуется больше солнечного света. Рекомендую посадить следующие сорта этого срока созревания: Петруша огородник, Сахарный бизон, Бийская роза, Груша красная, Засолочный.

Высокорослые гибриды подходят для тепличного выращивания и продолжительного плодоношения

Томаты с самым продолжительным сроком вегетации - позднеспелые. От всходов до употребления первых плодов пройдет 120-130 дней. Как правило, это индетерминантные (высокорослые) сорта и гибриды, которые долго наращивают зеленую массу, но имеют и продолжительное плодоношение. Такие сорта, как Де барао, Жираф, Лонг кипер, Волгоградский, Лёжкий, Бугай необходимо сеять раньше других, чтобы они успели отплодоносить, либо высаживать в теплице или иметь возможность укрыть при ранних осенних заморозках.

По цвету

Современная селекция радует огородников совершенно невообразимыми расцветками плодов. А по некоторым параметрам желтые или черные помидоры превосходят традиционные сорта красных оттенков. Да и как ярко и сочно будет выглядеть салат из разноцветных томатов. А выращивание даже самых экзотических сортов не отличается от обычного.



Классические красные томаты получили свою окраску за счет содержащихся в них каротина, ксантофилла и ликопина. Последний, являясь антиоксидантом, способен снижать риск возникновения злокачественных опухолей. По содержанию этих и сухих веществ розовые и малиновые томаты превосходят красные. Кроме того, они имеют более нежную кожицу, сладкую и мясистую мякоть. Вкуснейшими представителями таких томатов являются сорта Розовый мёд, Бизон сахарный, Малиновый гигант, Дикая роза, Розовый гигант.

Ярко-желтый томат Апельсин излучает солнечный свет и сладок внутри

Желтые и оранжевые томаты, такие как Апельсин, Оранжевый гигант, Аурига, Бычье сердце оранжевое, Золотая королева, отличаются повышенным содержанием каротина и витамина С, меньшей кислотностью и калорийностью, чем красные. Поэтому они больше подходят аллергикам и людям с заболеваниями пищеварения и почек.

Фиолетовые томаты не порадовали размером, но удивили чернильно-синей окраской снаружи

Томаты с экзотическим цветом махагон, который часто называют «чёрным» и темно-фиолетовые сорта приобретают такую окраску благодаря содержанию антоцианов – антиоксиданты, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Среди них полюбились сорта Черный русский, Де барао черный, Черный мавр, Всем на зависть F1.

Конечно же томаты различаются и по форме: круглые, плоско-округлые, перцевидные, сливовидные, грушевидные, сердцевидные и с носиком. В последние годы популярны биф-томаты (масса 150-300 гр., слегка ребристые, малосемянные) и черри (мелкие, плотные, округлые плоды с кистевой завязью).

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