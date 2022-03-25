Сейчас идут большие послабления карантинных ограничений. В зеленой и желтой зонах отменили Ashyq. Интересует, нужно ли сейчас надевать маски в общественных местах (магазинах, ТРЦ, банях, термопарке, кафе, ресторанах и т. д.)?

Сергей НОСКОВ, Костанай

От редакции

На последнем брифинге заместитель рководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ еще пояснял, что пока в закрытых помещениях маски нужны. Но буквально 24 марта, в день выхода газеты, прошло заседание республиканской межведомственной комиссии, на котором принято другое решение. Маски не нужны ни в магазинах, ни в ресторанах, ни в других общественных местах. Теперь их ношение необходимо только в больницах.