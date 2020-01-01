«Собрали, отметили... Что дальше?». № 43 от 28.10.21 г.

Костанайские аграрии отметили свой профессиональный праздник. Передовиков наградили. Первое, что бросилось в глаза, - так это то, что отметили в основном глав крестьянских хозяйств и директоров ТОО, то есть землевладельцев, а не земледельцев.

Заставили задуматься и некоторые высказывания награжденных. Кроме уже привычной ссылки на погодные условия, были названы и другие причины плохого урожая. Понятно, что урожай зависит не только от качества семян, почвы и ее обработки, но и от погоды, которая не в нашей воле. Но глава КХ «Рахимов» Алек Рахимов заявил: «На тех полях, где все было сделано как надо и влага сохранилась, там урожай был нормальный». Значит, причина еще и в том, что делается не все как надо? Получается, что и рост цен на хлеб произошел по вине не только погоды, а и по вине сельхозпроизводителей.

А крепкий хозяйственник, директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев прямо заявил, что цена на хлеб будет расти, она должна расти. Кроме того, он посетовал, что помощь, оказываемая государством сельскому хозяйству, крайне недостаточна.

Позвольте, а зачем тогда нам такой капитализм и частная собственность? Растащили по дешевке государственные предприятия и землю и теперь, несмотря на помощь государства, задираете цены на все и вся. Ведь когда частник начал хозяйствовать на земле, то на момент ввода в обращение тенге (ноябрь 1993 года) батон из муки высшего сорта стоил 60 тиынов, а килограмм мяса - 6 тенге.

Как жить народу? Половина бюджета семьи уходит на продукты питания. Это не нормально. Развитое сельское хозяйство является индикатором устойчивости любого государства. Советские экономисты производство делили по секторам. Сложный сектор, создающий наибольшую стоимость при меньшем объеме (например, производство драгоценных металлов), в сельском хозяйстве - это животноводство. Это все равно что в промышленности тяжелая индустрия. Оно требует больших капиталовложений. А вот полеводство (как выращивание зерновых и овощеводство) - это легкая индустрия. Они быстро дают деньги. А у нас и на хлеб, и на картошку заоблачные цены, они и дают деньги производителям.

К слову, цена на хлеб, как термометр, определяет политическую температуру страны. То же и с животноводством. Казахстанский писатель Биваков говорит: «Скот для казахов был утешением, был всем. Скот - еда, одежда, средство передвижения. При встрече они приветствовали друг друга такими словами: «Цел, невредим ваш скот?» Ведущее место по хозяйственному значению и количеству занимали овцы...» Похоже, мы баранов выращивать разучились, а цифровизации не научились. Да и конину везем из Уругвая за доллары.

Прочность корабля проверяется в долгом плавании. Нашему капитализму и частной собственности уже тридцать лет. Кроме роста цен, мы толком больше ничего не видим. Ну не идет нам капитализм. Может, вернуть предприятия и землю в собственность государства? Ведь при тех же совхозах и колхозах хлеб стоил копейки.

Николай ВОРОНИН, Костанай