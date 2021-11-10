Балуем себя печеньем

Зачем печь, если в магазине всего полно? Из любви к искусству кулинарии - первая причина. Вторая - большая часть готового печенья перенасыщена ароматизаторами и еще чем-то неистребимо казенным и химическим. Вы же видите печенье с якобы творожной прослойкой, которое может храниться полгода и больше. Поберегите организм от таких деликатесов. Испеките что-нибудь сами. Для начала совсем простое и гарантированно вкусное, как овсяное печенье, которое опробовал наш пользователь Ночной Дозор.

Печенье так пахло, что его попробовали еще теплым

Пекарь назвал его «Золото Маккены» - пока готовил, краем глаза смотрел фильм. А изделия вышли из духовки смугло-золотистыми.

Смешать размягченное сливочное масло с сахаром и яйцом. Соединить муку с овсяными хлопьями, разрыхлителем, корицей и щепоткой соли. Добавить к масляной смеси сухие ингредиенты, в последнюю очередь - дробленые грецкие орехи и мелко наколотый шоколад. Все еще раз перемешать.

Ложкой или прямо руками сформировать шарики и разложить на противень на расстоянии 4-5 см. Дозор пек на силиконовом коврике 15-20 минут при 180 градусах. Вышло очень вкусно (угощал), но печенье растеклось и кое-где соединилось одно с другим. Вопросы на будущее: возможно, надо брать хлопья «Геркулес», а не так называемые моментальные, или добавить муки больше, чем указано в рецепте. Имейте это в виду.

Ингредиенты

150 г овсяных хлопьев, 100 г муки, 110 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, ½ ч. ложки соды или разрыхлителя, ½ ч. ложки корицы, 8 орехов, около 50 г шоколада (половина плитки).

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