О длинном участке теплотрассы во дворе дома № 102 по ул. Чехова, на котором в нескольких местах стерлась изоляция, «НГ» сообщил житель Костаная Асылжан БЕРДИМБЕТОВ.

Ул. Чехова, 102. С одной стороны дома изоляция на трубах совсем стерлась

- Часто хожу мимо этого двора в центре города и каждый раз вижу, что изоляция на трубах стирается все больше, - рассказал он. - Участок теплотрассы довольно длинный, тянется вдоль всего дома № 102. Даже на тех участках, где изоляция есть, она очень быстро стирается.

С другой - в латках не только изоляция, но и сами трубы

Расположенные по указанному адресу трубы действительно со стертой в нескольких местах изоляцией, частично она очень ветхая.

Трубы во дворе дома № 58 по пр. Назарабаева, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо утеплили.

Пр. Назарбаева, 58. Трубы во дворе добротно изолировали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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