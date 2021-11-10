О небольшой свалке возле подъезда дома № 189 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Эльвира СУВОРОВА.

Ул. Баймагамбетова, 189. Свалка возле подъезда увеличивается каждый день

- Живу в соседнем дворе, но в этом доме у меня живет подруга, - рассказала она. - Часто хожу к ней в гости. Последние несколько дней стало не совсем приятно заходить в подъезд, потому что прямо рядом с ним - куча мусора. Она лежит рядом с мусорным контейнером и состоит из старых, сорванных обоев, кусков картона, грязных пакетов. Проблема в том, что, видя этот мусор, люди добавляют другой.

Корреспонденты «НГ» по указанному адресу увидели не только старые обои, но и черную грязную посуду, почти как в песне. Посуда представляла собой черные пенопластовые коробки из-под роллов, но сути это не меняет - небольшая свалка не только расширилась, но и стала источать неприятный запах.

Пр. Назарбаева, 58. Свалку во дворе дома убрали

Свалку во дворе дома № 58 по пр. Назарбаева, о которой «НГ» писала две недели назад, убрали. Немного мусора осталось только возле забора.

Но возле забора еще осталось немного мусора

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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