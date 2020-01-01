По стране шагает реформа ЖКХ. Ее цель - обеспечить жителям многоквартирных жилых домов безопасное и комфортное проживание.

Наш дом № 22 по пр. Кобланды батыра находится в районе КСК. Благоустройством территории северной части Костаная с 2009 года занимается ТОО «ДК Максат» (директор Алмат Бердигалиевич Еслямов). Деятельность этого предприятия заключается в санитарной обрезке и кронировании деревьев, высадке саженцев, посеве травы, уборке снега и др. На территории нашего двора работники этого предприятия провели работы по санитарной обрезке деревьев и вывозу спиленных веток. Было задействовано много техники: две автовышки, МТЗ-80, погрузчик, КамАЗ.

Но самое главное - это люди, которые профессионально, оперативно и качественно сделали свою работу. Это скромные труженики - бригада мастера Виктора Александровича Алексенко. Работая в экстремальных условиях, на большой высоте, ребята всегда своевременно находили решение различных ситуаций.

Наш двор теперь ухоженный, как после парикмахерской. Эти люди делают нашу жизнь краше и спокойнее. Спасибо за их труд!

Татьяна ОВЧАРЕНКО, старшая по дому № 22 по пр. Кобланды батыра, Костанай