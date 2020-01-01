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Куда пойти с 11 по 17 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

13 ноября,

12.00

 

«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка

14 ноября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

12 ноября,

10.00, 14.30

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

14 ноября,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

17 ноября,

10.00, 14.30

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 ноября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

12 ноября,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

13 ноября,

12.00

«Приключения озорных мышат», В. Крюковский, сказка

13 ноября,

17.00

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

14 ноября,

12.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

14 ноября,

17.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

18 ноября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толкын - 2021»

До конца месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

12 ноября,

19.00

Концерт Rock&Love. В концерте принимают участие камерный оркестр филармонии, камерный хор, творческая школа ARTIST. Артисты: Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, квартет DosStar, Руслан Мухамбетов, Жанибек Жумахан

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»

Рудный, Ледовый дворец спорта

13 ноября, 14.00.
14 ноября, 14.00