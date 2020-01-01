Куда пойти с 11 по 17 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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13 ноября,
12.00
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«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка
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14 ноября,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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12 ноября,
10.00, 14.30
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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14 ноября,
17.00
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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17 ноября,
10.00, 14.30
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 ноября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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12 ноября,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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13 ноября,
12.00
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«Приключения озорных мышат», В. Крюковский, сказка
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13 ноября,
17.00
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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14 ноября,
12.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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14 ноября,
17.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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18 ноября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толкын - 2021»
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До конца месяца
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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12 ноября,
19.00
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Концерт Rock&Love. В концерте принимают участие камерный оркестр филармонии, камерный хор, творческая школа ARTIST. Артисты: Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, квартет DosStar, Руслан Мухамбетов, Жанибек Жумахан
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»
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Рудный, Ледовый дворец спорта
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13 ноября, 14.00.
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