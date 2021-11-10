115-й тур благотворительного проекта завершился удачно

После периода недостаточных поступлений в кассу проекта «Нужные деньги» дела стали идти лучше, и в этом туре комиссии не пришлось решать трудный вопрос: кому выдать искомую сумму полностью, а кому урезать. Одна из заявок была удовлетворена даже сверх запроса.

У нас есть два запоздалых взноса для участников прошлых туров. Балшекер Кстаувой читательница Анастасия перечислила на карту проекта 500 тенге, а для Ирины Прохоренко поступило 30 000 тенге от Данияра. Эти деньги мы передали по адресу и в таблицу сборов этого тура не включили, поскольку они не влияют на итог для нынешних участников проекта. Но в сводной таблице всех туров «Нужных денег» они будут отражены и помечены звездочкой.

Ждем консультации

На слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района собираем деньги в течение четырех туров. Мы уже сообщали, что наш читатель выразил готовность отдать мальчику очень хороший аппарат, немного бывший в употреблении. Этим аппаратом недолго пользовался его сын, который был удачно прооперирован, надобность в аппарате отпала. Дело оставалось за согласием родителей Максута. В таких случаях сомнения понятны - ведь это не велосипед, речь идет о здоровье ребенка, аппарат может не подойти, необходимо знать, есть ли возможность гарантийного ремонта и ремонта вообще в случае поломки. Естественно, что вопрос о пригодности именно этого аппарата для Максута не мог быть решен без сурдолога. В конце 114-го тура вердикт сурдолога еще не был известен. Не известен он и на момент подготовки этой публикации.

Возможно, в ближайшее время у Максута появится слуховой аппарат / Фото Андрея СКИБЫ

- В Центре слуха нас ждут 11 ноября, - сообщила мама Максута Динара КАЛАК. - Если врач скажет, что аппарат подойдет, он сразу его настроит для Максута, и мы будем счастливы, что у второго сына тоже есть аппарат. Он давно о нем мечтает. Очень надеемся, что все подойдет.

По итогам 112-го, 113-го и 114-го туров для Максута поступили адресные взносы на общую сумму 233 321 тенге. В ходе 115-го тура пришло еще 9 взносов на общую сумму 29 000 тенге. По правилам проекта, все адресные взносы мы передаем тому, кому они предназначены. Поэтому, если слуховой аппарат подойдет Максуту и проблема будет решена, он все равно получит еще 262 321 тенге. Для семьи с тремя детьми, двое из которых нездоровы, это не лишняя поддержка.

Питаться и дышать

Маленькому костанайцу Санжару ЕХТИХАТУ 2 года и 8 месяцев. У него, помимо ДЦП, очень серьезные проблемы с пищеварением и дыханием. Наши читатели уже помогали в марте этого года собрать на специальную смесь «Неокейт джуниор» для мальчика, благодаря чему ему удалось набрать 800 г, осталось 2 кг до нормальной массы тела. Возможно, ребенку придется питаться дорогостоящей смесью на основе аминокислот еще не меньше года. А к этому присоединились проблемы с дыханием. И препарат «Пульмикорт», помогающий Санжару, тоже нужен был в таком количестве, чтобы хватило на полгода.

Санжар на полгода обеспечен питанием и лекарством / Фото из архива Умут КАСЫМОВОЙ

Наш читатель, пожелавший остаться неизвестным, передал для Санжара 5 упаковок препарата. Их мы отвезли ребенку в тот же день. Оставалась потребность в еще одной упаковке и полугодовом запасе смеси, на это требовалось 536 600 тенге.

Для Санжара поступило 66 взносов на общую сумму 143 264 тенге, мы добавили к ним 393 336 тенге, теперь мальчик будет обеспечен питанием и лекарством на 6 месяцев

- Спасибо большое, что второй раз выручаете нас, - поблагодарила мама Санжара Умут КАСЫМОВА. - Трудно одним справляться в такой ситуации. Когда ребенок тает на глазах, это очень тяжело. А теперь мы видим, что справимся.

«Пульмикорт», переданный нашим читателем, уже используется для облегчения состояния Санжара, смесь будет закупаться по мере поступления в продажу.

Сверх ожиданий

4-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная необходимо периодически поддерживать сетчатку инъекциями «Ретиналамина». Это важно, чтобы не утерять результаты операций по сохранению зрения. Заявка была всего на две упаковки препарата, и комиссия взяла Вику в этот тур без колебаний, поскольку такую сумму собрать не сложно. Но результаты сборов превзошли все ожидания. Сначала на публикацию о Вике откликнулась сеть салонов «Элит Оптика», передав нам упаковку «Ретиналамина», которую мы сразу отдали маме Вики Ирине ШИШКИНОЙ.

Вика уже получает инъекции «Ретиналамина» и готовится к курсу реабилитации / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Для Виктории поступили 48 адресных взносов на общую сумму 191 194 тенге. Это намного больше, чем требовалось для покупки еще одной упаковки «Ретиналамина», всю эту сумму мы отдали Виктории.

- Такая большая сумма - неожиданность, - обрадовалась Ирина. - Мы как раз собираем деньги на очередную реабилитацию. Это нам очень поможет. Хорошо бы успеть до нового года, чтобы не было больших перерывов между курсами. Мы очень благодарны всем, кто не остается равнодушным к чужим проблемам.

Вика уже получает курс инъекций «Ретиналамина» и, возможно, до конца года успеет получить еще один курс реабилитации.

О тех, кому помогли

Участник 110-го тура 15-летний Руслан ШЕПЕТОВСКИЙ из Костаная, благодаря помощи наших читателей, смог отправиться на реабилитацию в Москву. Тогда помощь понадобилась в сборе средств на оплату дороги.

- Реабилитация прошла хорошо, - рассказала мама Руслана Елена ШЕПЕТОВСКАЯ. - Получили все процедуры, которые и намечали. Вернулись в самом конце августа, и сейчас уже видны результаты. Русик очень изменился, у него окрепли мышцы, это визуально заметно. Он продолжает свои прогулки с папой вокруг квартала, уже не одну пару обуви стер, но он счастлив, что может прогуливаться на своих ногах. Еще раз хотим выразить благодарность «Нашей Газете» за то, что неоднократно брали нас в проект, спасибо всем людям, собиравшим деньги! Без вашей помощи семьям с больными детьми трудно справляться со всеми проблемами.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 116-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительно просим описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 115-й тур