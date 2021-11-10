Лекарства подарили, деньги собрали
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
115-й тур благотворительного проекта завершился удачно
После периода недостаточных поступлений в кассу проекта «Нужные деньги» дела стали идти лучше, и в этом туре комиссии не пришлось решать трудный вопрос: кому выдать искомую сумму полностью, а кому урезать. Одна из заявок была удовлетворена даже сверх запроса.
У нас есть два запоздалых взноса для участников прошлых туров. Балшекер Кстаувой читательница Анастасия перечислила на карту проекта 500 тенге, а для Ирины Прохоренко поступило 30 000 тенге от Данияра. Эти деньги мы передали по адресу и в таблицу сборов этого тура не включили, поскольку они не влияют на итог для нынешних участников проекта. Но в сводной таблице всех туров «Нужных денег» они будут отражены и помечены звездочкой.
Ждем консультации
На слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района собираем деньги в течение четырех туров. Мы уже сообщали, что наш читатель выразил готовность отдать мальчику очень хороший аппарат, немного бывший в употреблении. Этим аппаратом недолго пользовался его сын, который был удачно прооперирован, надобность в аппарате отпала. Дело оставалось за согласием родителей Максута. В таких случаях сомнения понятны - ведь это не велосипед, речь идет о здоровье ребенка, аппарат может не подойти, необходимо знать, есть ли возможность гарантийного ремонта и ремонта вообще в случае поломки. Естественно, что вопрос о пригодности именно этого аппарата для Максута не мог быть решен без сурдолога. В конце 114-го тура вердикт сурдолога еще не был известен. Не известен он и на момент подготовки этой публикации.
Возможно, в ближайшее время у Максута появится слуховой аппарат / Фото Андрея СКИБЫ
- В Центре слуха нас ждут 11 ноября, - сообщила мама Максута Динара КАЛАК. - Если врач скажет, что аппарат подойдет, он сразу его настроит для Максута, и мы будем счастливы, что у второго сына тоже есть аппарат. Он давно о нем мечтает. Очень надеемся, что все подойдет.
По итогам 112-го, 113-го и 114-го туров для Максута поступили адресные взносы на общую сумму 233 321 тенге. В ходе 115-го тура пришло еще 9 взносов на общую сумму 29 000 тенге. По правилам проекта, все адресные взносы мы передаем тому, кому они предназначены. Поэтому, если слуховой аппарат подойдет Максуту и проблема будет решена, он все равно получит еще 262 321 тенге. Для семьи с тремя детьми, двое из которых нездоровы, это не лишняя поддержка.
Питаться и дышать
Маленькому костанайцу Санжару ЕХТИХАТУ 2 года и 8 месяцев. У него, помимо ДЦП, очень серьезные проблемы с пищеварением и дыханием. Наши читатели уже помогали в марте этого года собрать на специальную смесь «Неокейт джуниор» для мальчика, благодаря чему ему удалось набрать 800 г, осталось 2 кг до нормальной массы тела. Возможно, ребенку придется питаться дорогостоящей смесью на основе аминокислот еще не меньше года. А к этому присоединились проблемы с дыханием. И препарат «Пульмикорт», помогающий Санжару, тоже нужен был в таком количестве, чтобы хватило на полгода.
Санжар на полгода обеспечен питанием и лекарством / Фото из архива Умут КАСЫМОВОЙ
Наш читатель, пожелавший остаться неизвестным, передал для Санжара 5 упаковок препарата. Их мы отвезли ребенку в тот же день. Оставалась потребность в еще одной упаковке и полугодовом запасе смеси, на это требовалось 536 600 тенге.
Для Санжара поступило 66 взносов на общую сумму 143 264 тенге, мы добавили к ним 393 336 тенге, теперь мальчик будет обеспечен питанием и лекарством на 6 месяцев
- Спасибо большое, что второй раз выручаете нас, - поблагодарила мама Санжара Умут КАСЫМОВА. - Трудно одним справляться в такой ситуации. Когда ребенок тает на глазах, это очень тяжело. А теперь мы видим, что справимся.
«Пульмикорт», переданный нашим читателем, уже используется для облегчения состояния Санжара, смесь будет закупаться по мере поступления в продажу.
Сверх ожиданий
4-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная необходимо периодически поддерживать сетчатку инъекциями «Ретиналамина». Это важно, чтобы не утерять результаты операций по сохранению зрения. Заявка была всего на две упаковки препарата, и комиссия взяла Вику в этот тур без колебаний, поскольку такую сумму собрать не сложно. Но результаты сборов превзошли все ожидания. Сначала на публикацию о Вике откликнулась сеть салонов «Элит Оптика», передав нам упаковку «Ретиналамина», которую мы сразу отдали маме Вики Ирине ШИШКИНОЙ.
Вика уже получает инъекции «Ретиналамина» и готовится к курсу реабилитации / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Для Виктории поступили 48 адресных взносов на общую сумму 191 194 тенге. Это намного больше, чем требовалось для покупки еще одной упаковки «Ретиналамина», всю эту сумму мы отдали Виктории.
- Такая большая сумма - неожиданность, - обрадовалась Ирина. - Мы как раз собираем деньги на очередную реабилитацию. Это нам очень поможет. Хорошо бы успеть до нового года, чтобы не было больших перерывов между курсами. Мы очень благодарны всем, кто не остается равнодушным к чужим проблемам.
Вика уже получает курс инъекций «Ретиналамина» и, возможно, до конца года успеет получить еще один курс реабилитации.
О тех, кому помогли
Участник 110-го тура 15-летний Руслан ШЕПЕТОВСКИЙ из Костаная, благодаря помощи наших читателей, смог отправиться на реабилитацию в Москву. Тогда помощь понадобилась в сборе средств на оплату дороги.
- Реабилитация прошла хорошо, - рассказала мама Руслана Елена ШЕПЕТОВСКАЯ. - Получили все процедуры, которые и намечали. Вернулись в самом конце августа, и сейчас уже видны результаты. Русик очень изменился, у него окрепли мышцы, это визуально заметно. Он продолжает свои прогулки с папой вокруг квартала, уже не одну пару обуви стер, но он счастлив, что может прогуливаться на своих ногах. Еще раз хотим выразить благодарность «Нашей Газете» за то, что неоднократно брали нас в проект, спасибо всем людям, собиравшим деньги! Без вашей помощи семьям с больными детьми трудно справляться со всеми проблемами.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 116-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительно просим описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.
Фонд проекта «Нужные деньги», 115-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
генеральный спонсор - такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
50 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
25 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
25 000
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
Поступления на «Каспи-голд»:
|
708 217
|
1 000
|
Асем
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
5 000
|
Дияз
|
Для Максута Калака
|
10 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Орынкуль
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
10 000
|
Константин
|
Для Максута Калака
|
1 000
|
Светлана
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Гульназ
|
Для Максута Калака
|
1 000
|
Нурдин
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
100
|
Жанерке
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Юлия
|
Для Максута Калака
|
1 000
|
Людмила
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
500
|
Гулмира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
300
|
Гульмира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Елена
|
Для Максута Калака
|
1 000
|
Гульнара
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Алина
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Арсен
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
3 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
500
|
Светлана
|
Для Максута Калака
|
500
|
Айжан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 001
|
Абзал
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Зарина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Асель
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
8 000
|
Фирма «Чистодом»
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
300
|
Куралай
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Султан
|
Для Санжара Ехтихата
|
5 000
|
Ермек
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Анастасия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Никита
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Асхат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Римма
|
Для Санжара Ехтихата
|
3 000
|
Асель
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 500
|
Индира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Даян
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 005
|
Азамат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Андрей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Рашид
|
Для Санжара Ехтихата
|
300
|
Кундыз
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Ирина
|
Для Санжара Ехтихата
|
5 000
|
Елена
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Дана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Нагима
|
Для Санжара Ехтихата
|
444
|
Ерлан
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Ляззат
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Айнура
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Инна
|
Для Санжара Ехтихата
|
333
|
Айнура Х.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Екатерина
|
Для Санжара Ехтихата
|
4 000
|
Жанат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Наталья
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Анна
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Айнагуль
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
500
|
Дана
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Асет
|
Для Санжара Ехтихата
|
445
|
Азат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Мария
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Кунсулу
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Максим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Думанжан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Алмат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Татьяна
|
Для Санжара Ехтихата
|
5 000
|
Микаэль
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Мадина
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Мария
|
Для Санжара Ехтихата
|
5 000
|
Акан
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Артем
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 300
|
Светлана
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Анара
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Балгынша
|
Для Санжара Ехтихата
|
3 000
|
Лейла
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Юлия
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Майра
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
200
|
Адель Х.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
8 000
|
Гульнара
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Динара
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Оксана
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Юлия
|
Для Санжара Ехтихата
|
650
|
Альмира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Айгуль
|
Для Санжара Ехтихата
|
800
|
Каракозайым
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Коваль
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
25 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
150
|
Дидар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Наиля
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Жанара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
110
|
Акерке
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сергей
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Римма
|
Для Санжара Ехтихата
|
10 000
|
Ренат
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Гульжан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Айгерем
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
650
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Жанат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Аружан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Елена
|
Для Санжара Ехтихата
|
300
|
Мадина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Алмагуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Абай
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Ульяна
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Мадина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Елена
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 500
|
Бахытгуль
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Арсен
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Фатима
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Гаухар
|
Для Санжара Ехтихата
|
10 000
|
Гайни
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Галина
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Виктория
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Баян
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Анара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Гульнара
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Баянслу
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Эльмира
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Гузель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Батырбек
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Шынгыс
|
Для Санжара Ехтихата
|
352
|
Ерболсын
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
940
|
Алмаз
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Светлана
|
Для Санжара Ехтихата
|
10 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Анар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Марат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Асель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Темирлан
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Кайрош
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
300
|
Айнура
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Нурслу
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 200
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Болат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Жанар
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Малика
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Ирина Х.
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Евгений
|
Для Санжара Ехтихата
|
700
|
Гизат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Эмиль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Сергей
|
Для Виктории Шишкиной
|
600
|
Акмарал
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Гульназ
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Юлиана
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Гаухар
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
2 000
|
Махаббат
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 100
|
Асель
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
300
|
Мейрамгуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Алмагуль
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Анэля
|
Для Санжара Ехтихата
|
100
|
Диана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Индира
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Махабат
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Аскар
|
Для Санжара Ехтихата
|
3 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Медет
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Олжас
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Марина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Шнар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Алексей
|
Для Виктории Шишкиной
|
12 000
|
Данияр Нугуманов
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
236
|
Алина
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Алексей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
794
|
Мария
|
Для Виктории Шишкиной
|
5 000
|
Анна
|
Для Санжара Ехтихата
|
1 000
|
Кенжеш
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
15 000
|
Дмитрий
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Наталья
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Самат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
520
|
Алтынай
|
Для Санжара Ехтихата
|
500
|
Александра
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Анатолий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Анар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Толеу
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
700
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
157
|
Онжар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
600
|
Каракозайым
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
300
|
Галина на лечение
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Зауре
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Акылдос
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Индира
|
Для Санжара Ехтихата
|
2 000
|
Павел
|
Для Виктории Шишкиной
|
500
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
4 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Владимир
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
3 000
|
Олеся
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Виктория
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ирина
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Иван
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Юрий
|
Для Виктории Шишкиной
|
10 000
|
Максим
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Жасулан F.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 700
|
Ксения
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
200
|
Индира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Ирина
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Евгений
|
Для Виктории Шишкиной
|
500
|
Марина
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Владимир
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Руслан
|
Для Виктории Шишкиной
|
500
|
Анэля
|
Для Виктории Шишкиной
|
500
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Юлия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Эльвира
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 500
|
Татьяна
|
Для Виктории Шишкиной
|
3 000
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Ренат
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 800
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Наталья
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Ольга
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Дана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Татьяна
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Наиля
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Варвара
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Азизбек
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Нурзила
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Владимир
|
Для Виктории Шишкиной
|
3 000
|
Борис
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Айзада
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 097
|
Адиль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
900
|
Сергей
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Светлана
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Денис
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Меруерт
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Диана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
546
|
Алтынай
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ботагоз
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Константин
|
Для Виктории Шишкиной
|
3 000
|
Данияр
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Максим
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Мария
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 500
|
Olessya Y.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
150
|
Филипп
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Анастасия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Канат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Гульмира
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Анна
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Татьяна
|
Для Виктории Шишкиной
|
50 000
|
Александр
|
Для Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Елена
|
Для Виктории Шишкиной
|
10 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Арсен
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
20 000
|
Елмаддин
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Гульпанат
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Малика
|
Для Виктории Шишкиной
|
5 000
|
Татьяна
|
Для Виктории Шишкиной
|
787
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Евгений
|
Для Виктории Шишкиной
|
500
|
Гульназ
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Екатерина
|
Для Виктории Шишкиной
|
3 000
|
Мейрамгуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Ильясхан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
400
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Асия
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Любовь
|
Для Виктории Шишкиной
|
1 000
|
Бахыткуль
|
Для Виктории Шишкиной
|
5 000
|
Сипан
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
3 000
|
Екатерина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сая
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Anastasiia K.
|
Для Виктории Шишкиной
|
10 000
|
Тимур
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Еркен
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
100
|
Дастан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
30 000
|
Нурлан всем по 10 000
|
10 000 - Максуту Калаку
10 000 - Санжару Ехтихату
10 000 - Виктории Шишкиной
|
2 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Роман по 1 000 каждому
|
1 000 - Максуту Калаку
1 000 - Санжару Ехтихату
1 000 - Виктории Шишкиной
|
5 000
|
Екатерина
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
350
|
Алмат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
250
|
Алмат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
250
|
Алмат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Алмат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
5 000
|
Асхат
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
700
|
Нурмахан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
700
|
Нурмахан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ибагуль
|
Для Максута Калака
|
20 000
|
АНКЛАВ
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
10 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
2 500
|
Андрей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Жасулан F.
|
На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)
|
1 000
|
Каир
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
ИТОГО: 918 217 тенге
Остаток: 161 423 тенге - переходит на следующий тур
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