Благотворительный проект

Лекарства подарили, деньги собрали

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

115-й тур благотворительного проекта завершился удачно

После периода недостаточных поступлений в кассу проекта «Нужные деньги» дела стали идти лучше, и в этом туре комиссии не пришлось решать трудный вопрос: кому выдать искомую сумму полностью, а кому урезать. Одна из заявок была удовлетворена даже сверх запроса.

У нас есть два запоздалых взноса для участников прошлых туров. Балшекер Кстаувой читательница Анастасия перечислила на карту проекта 500 тенге, а для Ирины Прохоренко поступило 30 000 тенге от Данияра. Эти деньги мы передали по адресу и в таблицу сборов этого тура не включили, поскольку они не влияют на итог для нынешних участников проекта. Но в сводной таблице всех туров «Нужных денег» они будут отражены и помечены звездочкой.

 Ждем консультации

На слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района собираем деньги в течение четырех туров. Мы уже сообщали, что наш читатель выразил готовность отдать мальчику очень хороший аппарат, немного бывший в употреблении. Этим аппаратом недолго пользовался его сын, который был удачно прооперирован, надобность в аппарате отпала. Дело оставалось за согласием родителей Максута. В таких случаях сомнения понятны - ведь это не велосипед, речь идет о здоровье ребенка, аппарат может не подойти, необходимо знать, есть ли возможность гарантийного ремонта и ремонта вообще в случае поломки. Естественно, что вопрос о пригодности именно этого аппарата для Максута не мог быть решен без сурдолога. В конце 114-го тура вердикт сурдолога еще не был известен. Не известен он и на момент подготовки этой публикации.

Возможно, в ближайшее время у Максута появится слуховой аппарат / Фото Андрея СКИБЫ

- В Центре слуха нас ждут 11 ноября, - сообщила мама Максута Динара КАЛАК. - Если врач скажет, что аппарат подойдет, он сразу его настроит для Максута, и мы будем счастливы, что у второго сына тоже есть аппарат. Он давно о нем мечтает. Очень надеемся, что все подойдет.

По итогам 112-го, 113-го и 114-го туров для Максута поступили адресные взносы на общую сумму 233 321 тенге. В ходе 115-го тура пришло еще 9 взносов на общую сумму 29 000 тенге. По правилам проекта, все адресные взносы мы передаем тому, кому они предназначены. Поэтому, если слуховой аппарат подойдет Максуту и проблема будет решена, он все равно получит еще 262 321 тенге. Для семьи с тремя детьми, двое из которых нездоровы, это не лишняя поддержка.

 Питаться и дышать

Маленькому костанайцу Санжару ЕХТИХАТУ 2 года и 8 месяцев. У него, помимо ДЦП, очень серьезные проблемы с пищеварением и дыханием. Наши читатели уже помогали в марте этого года собрать на специальную смесь «Неокейт джуниор» для мальчика, благодаря чему ему удалось набрать 800 г, осталось 2 кг до нормальной массы тела. Возможно, ребенку придется питаться дорогостоящей смесью на основе аминокислот еще не меньше года. А к этому присоединились проблемы с дыханием. И препарат «Пульмикорт», помогающий Санжару, тоже нужен был в таком количестве, чтобы хватило на полгода.

Санжар на полгода обеспечен питанием и лекарством / Фото из архива Умут КАСЫМОВОЙ

Наш читатель, пожелавший остаться неизвестным, передал для Санжара 5 упаковок препарата. Их мы отвезли ребенку в тот же день. Оставалась потребность в еще одной упаковке и полугодовом запасе смеси, на это требовалось 536 600 тенге.

Для Санжара поступило 66 взносов на общую сумму 143 264 тенге, мы добавили к ним 393 336 тенге, теперь мальчик будет обеспечен питанием и лекарством на 6 месяцев

- Спасибо большое, что второй раз выручаете нас, - поблагодарила мама Санжара Умут КАСЫМОВА. - Трудно одним справляться в такой ситуации. Когда ребенок тает на глазах, это очень тяжело. А теперь мы видим, что справимся.

«Пульмикорт», переданный нашим читателем, уже используется для облегчения состояния Санжара, смесь будет закупаться по мере поступления в продажу.

 Сверх ожиданий

4-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная необходимо периодически поддерживать сетчатку инъекциями «Ретиналамина». Это важно, чтобы не утерять результаты операций по сохранению зрения. Заявка была всего на две упаковки препарата, и комиссия взяла Вику в этот тур без колебаний, поскольку такую сумму собрать не сложно. Но результаты сборов превзошли все ожидания. Сначала на публикацию о Вике откликнулась сеть салонов «Элит Оптика», передав нам упаковку «Ретиналамина», которую мы сразу отдали маме Вики Ирине ШИШКИНОЙ.

Вика уже получает инъекции «Ретиналамина» и готовится к курсу реабилитации / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Для Виктории поступили 48 адресных взносов на общую сумму 191 194 тенге. Это намного больше, чем требовалось для покупки еще одной упаковки «Ретиналамина», всю эту сумму мы отдали Виктории.

- Такая большая сумма - неожиданность, - обрадовалась Ирина. - Мы как раз собираем деньги на очередную реабилитацию. Это нам очень поможет. Хорошо бы успеть до нового года, чтобы не было больших перерывов между курсами. Мы очень благодарны всем, кто не остается равнодушным к чужим проблемам.

Вика уже получает курс инъекций «Ретиналамина» и, возможно, до конца года успеет получить еще один курс реабилитации.

 О тех, кому помогли

Участник 110-го тура 15-летний Руслан ШЕПЕТОВСКИЙ из Костаная, благодаря помощи наших читателей, смог отправиться на реабилитацию в Москву. Тогда помощь понадобилась в сборе средств на оплату дороги.

- Реабилитация прошла хорошо, - рассказала мама Руслана Елена ШЕПЕТОВСКАЯ. - Получили все процедуры, которые и намечали. Вернулись в самом конце августа, и сейчас уже видны результаты. Русик очень изменился, у него окрепли мышцы, это визуально заметно. Он продолжает свои прогулки с папой вокруг квартала, уже не одну пару обуви стер, но он счастлив, что может прогуливаться на своих ногах. Еще раз хотим выразить благодарность «Нашей Газете» за то, что неоднократно брали нас в проект, спасибо всем людям, собиравшим деньги! Без вашей помощи семьям с больными детьми трудно справляться со всеми проблемами.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 116-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительно просим описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-goldОбратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 115-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

генеральный спонсор - такси «Народное»

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

50 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

25 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

25 000

Талгат

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

Поступления на «Каспи-голд»:

708 217

1 000

Асем

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

5 000

Дияз

Для Максута Калака

10 000

Александр

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Орынкуль

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

10 000

Константин

Для Максута Калака

1 000

Светлана

Для Санжара Ехтихата

500

Гульназ

Для Максута Калака

1 000

Нурдин

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

100

Жанерке

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Юлия

Для Максута Калака

1 000

Людмила

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

500

Гулмира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

300

Гульмира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Елена

Для Максута Калака

1 000

Гульнара

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Алина

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Арсен

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

3 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

500

Светлана

Для Максута Калака

500

Айжан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 001

Абзал

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Зарина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Мария

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Асель

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

8 000

Фирма «Чистодом»

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

300

Куралай

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Султан

Для Санжара Ехтихата

5 000

Ермек

Для Санжара Ехтихата

500

Анастасия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Елена

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Никита

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Асхат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Римма

Для Санжара Ехтихата

3 000

Асель

Для Санжара Ехтихата

1 500

Индира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Даян

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 005

Азамат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Андрей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Рашид

Для Санжара Ехтихата

300

Кундыз

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Ирина

Для Санжара Ехтихата

5 000

Елена

Для Санжара Ехтихата

1 000

Дана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Нагима

Для Санжара Ехтихата

444

Ерлан

Для Санжара Ехтихата

2 000

Ляззат

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Айнура

Для Санжара Ехтихата

1 000

Инна

Для Санжара Ехтихата

333

Айнура Х.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Екатерина

Для Санжара Ехтихата

4 000

Жанат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Наталья

Для Санжара Ехтихата

1 000

Анна

Для Санжара Ехтихата

1 000

Айнагуль

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

500

Дана

Для Санжара Ехтихата

2 000

Асет

Для Санжара Ехтихата

445

Азат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Мария

Для Санжара Ехтихата

1 000

Кунсулу

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Максим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Думанжан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Алмат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Татьяна

Для Санжара Ехтихата

5 000

Микаэль

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Мадина

Для Санжара Ехтихата

1 000

Мария

Для Санжара Ехтихата

5 000

Акан

Для Санжара Ехтихата

2 000

Артем

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 300

Светлана

Для Санжара Ехтихата

1 000

Анара

Для Санжара Ехтихата

1 000

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Балгынша

Для Санжара Ехтихата

3 000

Лейла

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Юлия

Для Санжара Ехтихата

1 000

Данияр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Майра

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

200

Адель Х.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

8 000

Гульнара

Для Санжара Ехтихата

2 000

Динара

Для Санжара Ехтихата

1 000

Оксана

Для Санжара Ехтихата

1 000

Юлия

Для Санжара Ехтихата

650

Альмира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Айгуль

Для Санжара Ехтихата

800

Каракозайым

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Коваль

Для Санжара Ехтихата

2 000

Ольга

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

25 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

150

Дидар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Наиля

Для Санжара Ехтихата

1 000

Жанара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

110

Акерке

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сергей

Для Санжара Ехтихата

1 000

Римма

Для Санжара Ехтихата

10 000

Ренат

Для Санжара Ехтихата

2 000

Гульжан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Айгерем

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

650

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Жанат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Аружан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Елена

Для Санжара Ехтихата

300

Мадина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Алмагуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Абай

Для Санжара Ехтихата

500

Ульяна

Для Санжара Ехтихата

500

Мадина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Елена

Для Санжара Ехтихата

1 500

Бахытгуль

Для Санжара Ехтихата

1 000

Арсен

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Фатима

Для Санжара Ехтихата

1 000

Елена

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Гаухар

Для Санжара Ехтихата

10 000

Гайни

Для Санжара Ехтихата

2 000

Галина

Для Санжара Ехтихата

500

Виктория

Для Санжара Ехтихата

1 000

Баян

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Анара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Гульнара

Для Санжара Ехтихата

500

Баянслу

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Эльмира

Для Санжара Ехтихата

1 000

Гузель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Батырбек

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Шынгыс

Для Санжара Ехтихата

352

Ерболсын

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

940

Алмаз

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Светлана

Для Санжара Ехтихата

10 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Анар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Марат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Асель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Темирлан

Для Санжара Ехтихата

500

Кайрош

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

300

Айнура

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Нурслу

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 200

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Болат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Жанар

Для Санжара Ехтихата

1 000

Малика

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Ирина Х.

Для Санжара Ехтихата

1 000

Евгений

Для Санжара Ехтихата

700

Гизат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Эмиль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Сергей

Для Виктории Шишкиной

600

Акмарал

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Гульназ

Для Санжара Ехтихата

1 000

Юлиана

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Гаухар

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Мария

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

2 000

Махаббат

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 100

Асель

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

300

Мейрамгуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Мария

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Алмагуль

Для Санжара Ехтихата

500

Анэля

Для Санжара Ехтихата

100

Диана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Индира

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Махабат

Для Санжара Ехтихата

1 000

Аскар

Для Санжара Ехтихата

3 000

Александр

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Медет

Для Санжара Ехтихата

2 000

Олжас

Для Виктории Шишкиной

2 000

Марина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Шнар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Алексей

Для Виктории Шишкиной

12 000

Данияр Нугуманов

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

236

Алина

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Алексей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

794

Мария

Для Виктории Шишкиной

5 000

Анна

Для Санжара Ехтихата

1 000

Кенжеш

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

15 000

Дмитрий

Для Виктории Шишкиной

1 000

Наталья

Для Виктории Шишкиной

2 000

Самат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

520

Алтынай

Для Санжара Ехтихата

500

Александра

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Анатолий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Сергей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Анар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Толеу

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Сергей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

700

Руслан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

157

Онжар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

600

Каракозайым

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

300

Галина на лечение

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Зауре

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Акылдос

Для Санжара Ехтихата

2 000

Индира

Для Санжара Ехтихата

2 000

Павел

Для Виктории Шишкиной

500

Мария

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

4 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Владимир

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

3 000

Олеся

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Виктория

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Ирина

Для Виктории Шишкиной

2 000

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Сергей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Иван

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Юрий

Для Виктории Шишкиной

10 000

Максим

Для Виктории Шишкиной

1 000

Жасулан F.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 700

Ксения

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

200

Индира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Ирина

Для Виктории Шишкиной

1 000

Евгений

Для Виктории Шишкиной

500

Марина

Для Виктории Шишкиной

1 000

Владимир

Для Виктории Шишкиной

2 000

Елена

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Руслан

Для Виктории Шишкиной

500

Анэля

Для Виктории Шишкиной

500

Мария

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Юлия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Эльвира

Для Виктории Шишкиной

2 500

Татьяна

Для Виктории Шишкиной

3 000

Динара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Ренат

Для Виктории Шишкиной

1 800

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Наталья

Для Виктории Шишкиной

1 000

Ольга

Для Виктории Шишкиной

1 000

Дана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Татьяна

Для Виктории Шишкиной

2 000

Наиля

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Варвара

Для Виктории Шишкиной

1 000

Азизбек

Для Виктории Шишкиной

1 000

Нурзила

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Владимир

Для Виктории Шишкиной

3 000

Борис

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Данияр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Айзада

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 097

Адиль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

900

Сергей

Для Виктории Шишкиной

2 000

Светлана

Для Виктории Шишкиной

1 000

Денис

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Меруерт

Для Виктории Шишкиной

1 000

Евгений

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Диана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

546

Алтынай

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Ботагоз

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Константин

Для Виктории Шишкиной

3 000

Данияр

Для Виктории Шишкиной

1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Максим

Для Виктории Шишкиной

1 000

Мария

Для Виктории Шишкиной

1 500

Olessya Y.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

150

Филипп

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Анастасия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Канат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Гульмира

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Анна

Для Виктории Шишкиной

1 000

Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Татьяна

Для Виктории Шишкиной

50 000

Александр

Для Виктории Шишкиной

2 000

Елена

Для Виктории Шишкиной

10 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Арсен

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

20 000

Елмаддин

Для Виктории Шишкиной

1 000

Гульпанат

Для Виктории Шишкиной

1 000

Малика

Для Виктории Шишкиной

5 000

Татьяна

Для Виктории Шишкиной

787

Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Евгений

Для Виктории Шишкиной

500

Гульназ

Для Виктории Шишкиной

1 000

Александр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Екатерина

Для Виктории Шишкиной

3 000

Мейрамгуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Ильясхан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

400

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Асия

Для Виктории Шишкиной

1 000

Любовь

Для Виктории Шишкиной

1 000

Бахыткуль

Для Виктории Шишкиной

5 000

Сипан

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

3 000

Екатерина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сая

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Anastasiia K.

Для Виктории Шишкиной

10 000

Тимур

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Еркен

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

100

Дастан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

30 000

Нурлан всем по 10 000

10 000 - Максуту Калаку

10 000 - Санжару Ехтихату

10 000 - Виктории Шишкиной

2 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Роман по 1 000 каждому

1 000 - Максуту Калаку

1 000 - Санжару Ехтихату

1 000 - Виктории Шишкиной

5 000

Екатерина

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

350

Алмат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

250

Алмат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

250

Алмат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Алмат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

5 000

Асхат

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

700

Нурмахан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

700

Нурмахан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Ибагуль

Для Максута Калака

20 000

АНКЛАВ

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

10 000

Александр

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

2 500

Андрей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Жасулан F.

На усмотрение комиссии (Санжару Ехтихату)

1 000

Каир

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

ИТОГО: 918 217 тенге

Остаток: 161 423 тенге - переходит на следующий тур