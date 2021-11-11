15 ноября наступает срок исполнения обязательств перед Продкорпорацией

В частности, речь идет о такой форме поддержки предпринимателей, как форвардный закуп. Были времена, когда АО «Продовольственная контрактная корпорация» отказалась от этого формата сотрудничества с бизнесом, но в 2020 году вернула. А в нынешнем столкнулась с проблемой исполнения договорных обязательств аграриями. Но прежде с проблемами столкнулись, конечно, они.

Цена на зерно, которое сдается в счет форвардного закупа, повышаться не будет / Фото factum.kz

В Костанайской области и предыдущий год был сухой, а уж 2021 год стал острозасушливым в большей части районов. По официальным данным, явления засухи наблюдались в хозяйствах 10 из 16 районов. В южных хозяйствах - камыстинских, денисовских, житикаринских - урожайность пшеницы была от 1 до 2,5 центнеров, люди даже объем семян не возместили. А между тем многие из них и сеяли, как говорится, не на свои. Воспользовались перед началом посевных работ как раз возможностями форвардного закупа Продкорпорации.

Смысл форвардной схемы в том, что АО помогает под будущий урожай, наперед, ориентируясь на прогнозные цены. Закупает зерно на условиях предварительной оплаты (не более 75% прогнозной цены) с доплатой после поставки пшеницы осенью по рыночной цене, сложившейся на момент поставки. Что вышло в этом году? Продкорпорация объявила цены закупа 103-107 тенге за тонну. Урожай слабенький. У кого-то вообще нет ни зерна, ни денег, чтобы исполнить договорные обязательства, у кого-то хлеба мало, и он считает, что корпорация слишком дешево берет пшеницу в счет форварда. Ведь еще 1 ноября биржевая цена за тонну пшеницы мягкой с параметрами 3-го класса была 126 тыс. тенге.

В октябре аграрии северных областей и костанайцы в первых рядах обратились в НПП «Атамекен», а также в Ассоциацию фермеров Казахстана, республиканский Союз полеводов с тем, чтобы они донесли до верхов просьбу поднять закупочные цены Продкорпорации. Те донесли до главы правительства. Однако повышения не последовало. Руководство ПКК уже заявило, что повышать цены не будет.

В принципе, понятно почему. В правилах проведения форвардного закупа обозначена его основная цель - финансирование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенних полевых работ в целях обеспечения гарантированных и бесперебойных поставок сельхозпродукции на внутренний рынок. Цены на продовольствие в РК сейчас и так растут стремительно. Кто же позволит поднимать закупочную цену на сырье для такого продукта, как хлеб. И второе - рыночная цена пшеницы рост прекратила, даже вниз поползла.

Впрочем, аграрии речь вели не только о коррекции цены, но и об отсрочке исполнения обязательств по форварду. То есть не о том, чтобы простить долги, а чтобы пролонгировать обязательства. Заявки на это корпорация приняла от 51 субъекта бизнеса. На брифинге 3 ноября руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ сообщал, что по 16 обращениям Продкорпорация приняла положительное решение. Речь идет о сдаче ими 10,2 тыс. т зерна на сумму 486,3 млн тенге. По остальным заявкам, сообщил корреспонденту «НГ» руководитель Костанайского областного филиала АО «Продовольственная контрактная корпорация» Мирас ТУРЕЖАНОВ, решение будет принято в ближайшие дни.

Всего корпорация профинансировала перед началом посевной кампании 114 костанайских хозяйств на условии получения от них 193 тыс. тонн сельхозкультур на сумму 9,9 млрд тенге.

- На сегодня обязательства по договорам форвардного закупа исполнены костанайскими аграриями на 74,4%, - сказал Турежанов и уточнил: - Но закупочные цены Продкорпорацией однозначно подняты не будут.

В качестве дополнения отметим, что в этом году поддержку земледельцы получали не только в рамках форвардного закупа ПКК. На разных условиях их финансировали АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроФинанс». И проблемы с исполнением обязательств у костанайских сельхозников есть перед всеми этими институтами.

По информации, озвученной на брифинге руководителем областного сельхозуправления, предприниматели у всех просят именно отсрочки исполнения обязательств по договорам. По большей части им идут навстречу. Аграрная кредитная корпорация, которая профинансировала хозяйства на 25,8 млрд тенге, одобрила 44 заявки на пролонгацию займов - на сумму 1,7 млрд тенге, АО «КазАгроФинанс» - 5 заявок на 221 млн тенге, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства - 7 заявок на 25,3 млн тенге.