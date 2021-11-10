Интересный вариант выпечки с тыквой

Она у нас все не кончается. Поэтому ищем новые рецепты и тут же опробуем их. Нынче предлагаем приготовить десертную выпечку. Наш повар-энтузиаст это уже сделал, теперь делится подробностями процесса. Тем более что в дебюте четко соблюдал рецептурные требования.

Очень приятная выпечка получилась к чаю или кофе

Кекс формируется из теста двух видов. Одно из них - с тыквенным пюре, для чего овощ полагается запекать цельным куском. У нашего повара в наличии была небольшая тыква, граммов на 800. Так что запекал он половину, освобожденную от семечек. Чтобы плотная мякоть быстрее пропекалась, на ней ножом были сделаны ромбовидные насечки почти до самой кожицы.

Тыква стояла в духовке около часа, мякоть стала такой мягкой, что легко превращалась в пюре. Сделано это было блендером, для теста его понадобилось 100 г. Пюре смешали с растительным маслом.

Отдельно взбили яйцо с сахаром и лимонной цедрой. Смешали все с тыквой.

Соединили муку с манной крупой, разрыхлителем. Требовалась еще щепотка ванилина, но его в запасе не было. Пришлось обойтись. Смешали сухие ингредиенты с тыквенно-яичным пюре, орудовали лопаточкой, стараясь не лишить массу пышности.

Прямоугольную форму для кекса смазали маслом, выложили тыквенное тесто. И стали готовить тесто шоколадное.

Смешали муку с какао, разрыхлителем, содой, солью. Отдельно соединили сахар с яйцами, сметаной, сливочным маслом и щепоткой лимонной цедры, взбили до растворения сахара и соединили с сухими ингредиентами.

Полученное тесто выложили поверх тыквенного и отправили изделие в духовку, где оно пеклось при 170 градусах около часа.

На выходе имели пышный кекс, очень нарядный на разрезе - смотри фото. Он получился не очень сладким, за счет тыквенной части. Сахар клали по норме, но, возможно, не очень сладкой была тыква. Так что если вы сладкоежка, то сахару можно добавить. Либо тыкву найти послаще.

Ингредиенты

Для тыквенного теста: 100 г пюре из тыквы, 60 мл растительного масла без запаха, 1 яйцо, 75 г сахара, щепотка лимонной цедры, 115 г муки, 1 ст. л. манки, 1 ч. ложка (без горки) разрыхлителя.

Для шоколадного теста: 125 г муки, 30 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя, ¼ ч. л. соды, щепотка соли, 70 г сл. масла, 120 г сахара, 2 яйца, 50 г сметаны, немного лимонной цедры.

Фото Ксении РЕБИК