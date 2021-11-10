Костанайские школьники проходят через турникет и сдают телефоны в шкафчики. Зачем?

В школах Костаная появляются новые атрибуты повседневной жизни. На прошлой неделе в управлении образования отчитались, что 100% школ имеют видеокамеры, а во многих устанавливают турникеты и вводят пропуска. 7 октября руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА подписала приказ, согласно которому в школах должны появиться шкафчики для хранения сотовых телефонов. Все инициативы объясняются благим намерением - заботой о безопасности школьников. На практике же есть свои подводные камни, о которых чиновники обычно не говорят.

Под ответственность учителя

По приказу руководителя отдела образования директора школ должны обеспечить каждый учебный кабинете 1-4-х классов «отдельным шкафом с отдельными ячейками», доступ в который имеют только классные руководители. Ученикам старших классов предписано во время уроков выключать мобильные телефоны и убирать их в портфель. К приказу прилагаются подробные правила использования телефонов в школах. Объясняется необходимость таких мер просто - профилактикой хищения и утери сотовых телефонов учеников.

Ученики могут получить ключ и открыть свой шкафчик только после завершения уроков / Фото Георгия ГОВОРОВА

На самом деле, кражи в школах - редкость, а если телефон теряется, то часто по камерам его находят. В полиции на запрос «НГ» ответили: в доковидном 2019 году зарегистрировано 16 краж мобильников, а в 2020 году было всего 5 таких случаев.

- В основном кражи происходят в результате оставления телефонов школьниками без присмотра - на партах в классе, на детских площадках, в гардеробах, раздевалках, что позволяет другим лицам свободным доступом завладеть чужим имуществом, - сообщил и. о. начальника ДП Костанайской области Кайрат ДЮСЕМБЕКОВ. - Зачастую сложности с раскрытием таких преступлений возникают в том, что после кражи сотовый телефон выключается и невозможно отследить его местонахождение.

В беседе с корреспондентом «НГ» Гульсим Уразбаева указала совсем другую причину своего приказа.

- Есть приказ министра образования от 25 мая 2021 года, в котором прописан перечень предметов, запрещенных к вносу в организации образования, среди них есть мобильные устройства связи, - пояснила Гульсим Адилхановна. - На основании приказа министра я издала свой документ. Но здесь сыграл роль не только приказ министра. До этого момента поступали звонки от родителей, которые спрашивали, можно ли детям по закону запретить использовать сотки в школах. К сожалению, родители сами не могут запретить это детям. Бывает, что ученики не успевают пообедать, отвлекаясь на телефон. Было два анонимных звонка в наш отдел, а также на мой личный телефон еще звонков 5-6. Я не могу сама принять такое решение. Поэтому я с некоторыми директорами посоветовалась, они высказались за эту меру. Только тогда я издала приказ.

Однако теперь ученик лишается не только прямой связи с родителями, но и возможности зафиксировать неправомерные или некорректные действия учителей. По мнению руководителя отдела образования, истину в случае таких конфликтов можно будет установить и без видеозаписи.

- Если такое происходит, то ребенок рассказывает об этом родителям, на следующий день мама или папа появляются с претензиями в кабинете директора, - считает она. - У меня не раз в кабинете были родители. В любом случае в кабинете сидят 30 детей, так что свидетелей рукоприкладства или других некорректных действий хоть отбавляй.

Раньше видеозаписи помогали вызвать общественный резонанс и не замолчать проблему в школе. Теперь дети такой возможности лишаются.

Владимир Алексанин: «У родителей может не быть денег на психотерапевта» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я тоже на своих тренингах запрещаю пользоваться телефонами, чтобы они не отвлекались, - комментирует тренер-психолог Владимир АЛЕКСАНИН. - Я сторонник ограничений телефонов и не вижу в этом нарушения права связи с родителями. Но порой ребенок берет в руки телефон, когда чувствует дискомфорт вокруг. Поэтому, когда мы забираем эту отдушину, этот маленький способ отвлечься в среду, где ему комфортно, вызываем еще больший стресс у ребенка.

По словам Уразбаевой, большинству школ потребуется дополнительное финансирование для установки шкафов. Деньги планируют выделить в следующем году. Какие именно шкафы будут заказывать в школы, решат директора на местах.

- Шкаф, который установлен у меня в приемной, стоит примерно до 100 000 тенге, - говорит Гульсим Адилхановна. - Я думаю, что мы найдем в бюджете такие деньги.

Шкафчики для телефонов и не только

Сотрудники отдела образования в конце октября провели мониторинг школ Костаная. Проверяли исполнение того самого приказа о телефонах. Выяснилось, что из 36 школ только четыре - №№ 16, 29, 10 и 20 - обеспечили детей отдельными индивидуальными шкафчиками. Семь школ вообще никак не исполнили приказ руководителя отдела образования, а в 25 шкафчики отсутствуют, но телефоны складывают в контейнеры и запирают под ключ в столе классного руководителя.

Шкафчики в школе № 16 предназначены не только для телефонов, но и для одежды учеников / Фото Георгия ГОВОРОВА

В школе № 16 шкафчиками обеспечили только часть классов на 4-м этаже. Причем это не специальные ящики для телефонов. Это именно школьные шкафчики, предназначенные для всех вещей учеников. У каждого свой ключ, который хранится у классного руководителя.

- В индивидуальных шкафчиках дети могут хранить вторую обувь, шапки, тетради и многое другое, мы их купили в сентябре, - рассказал «НГ» директор школы № 16 Ильяс ЕЛЬЖАСОВ. - Деньги взяты из средств подушевого финансирования школы. За 4-секционный шкафчик мы заплатили 52 000 тенге. Всего на этаж ушло 1 577 000 тенге. При этом у нас еще 2 этажа, которые мы обеспечим шкафчиками в будущем. У нас, конечно, есть другие текущие проблемы, и мы могли бы деньги потратить на улучшение материально-технической базы. Но я, как директор, решил закупить шкафчики. Вы знаете, ученики уже второй год не используют телефоны во время уроков. Но раньше это было требование директора школы, а правила в разных школах были разные. Теперь у школ есть единый стандарт. Я считаю, что школе нужны такие шкафчики. Есть тенденция, что раньше дети часто теряли свои вещи, в том числе телефоны. Сейчас они складывают их в ящики в одно место и таких потерь стало гораздо меньше.

У классного руководителя 4 «Г» класса Салтанат АЛЬШИМБАЕВОЙ ключи от шкафчиков хранятся в пластиковом боксе. Он, в свою очередь, лежит в учительском столе.

- У меня 31 ученик, ящички есть у всех, - говорит учительница. - Бывали у меня в практике случаи, когда телефон звонил на уроке, но мы после этого беседовали с родителями и решали вопрос. Особых проблем не было. Шкафчики нам удобны. Ученики убирают телефоны по приходе в школу и до конца занятий их не достают. Связь с родителями держу я, у меня для этого есть отдельный чат.

В большинстве школ сотовые телефоны хранят в пластиковых боксах / Фото Георгия ГОВОРОВА

Школа № 13 в ближайшие дни должна стать пятой школой со шкафчиками. Закупали специально для мобильных телефонов. Школа малокомплектная, поэтому приобрели и для начального, и для среднего звеньев. Потратили 500 000 тенге.

- У нас же кабинетная система действует после пандемии, поэтому у каждого класса свой шкафчик, - поясняет директор школы № 13 Балау МЕТЕНОВА. - Дети на уроках могут играть, записывать. Поэтому мы приветствуем эту инициативу.

В правилах пользования сотовыми телефонами есть нюанс: ответственность за сохранность гаджетов лежит на классном руководителе и владельце мобильника. То есть, если вдруг что-то случится, родители могут потребовать возместить ущерб с учителей. Гульсим Уразбаева надеется, что таких случаев не будет. Примерно так же размышляют и учителя школ.

- Я понимаю, что финансовая ответственность ляжет на нас, - признает классный руководитель 4 «А» класса школы № 13 Амангуль НУРМУХАМБЕТОВА. - Не хотелось бы расплачиваться за поломки и брать на себя такую ответственность. Запретить мы его все равно не можем. Связь с родителями должна быть.

Непонятно, как вообще с точки зрения закона учителя будут брать на хранение у детей их телефоны. Естественно, никакой описи правила не предусматривают. Доказать, что трещина на экране появилась потому, что ученик по дороге уронил свой мобильник, почти невозможно. Тут, как говорится, до первого скандала. Он может и не случиться, но, если что, учителю не позавидуешь.

- Каждый директор ищет свои варианты, в следующем году они будут согласовывать этот вопрос с попечительским советом, - говорит Уразбаева. - У каждой школы подушевое финансирование. Они могут заказать отдельный шкаф в январе.

Кого остановят турникеты?

По мнению чиновников, костанайским школам нужны не только шкафчики. Только каждая третья школа в регионе имеет систему контроля и управления доступом в учебное заведение. Проще говоря, турникеты на входе. Об этом 4 ноября на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА.

Айман Ибраева отмечает, что на охрану школы в месяц понадобится 300 000 тенге / Фото Георгия ГОВОРОВА

- В области 477 государственных общеобразовательных школ с контингентом более 110 000 учащихся, - доложила она. - Уязвимыми к террористическим угрозам считаются 496 организаций - это не только школы, но и сады, колледжи. Все эти объекты обеспечены круглосуточной охраной. А именно: в ночное время сторожами, в дневное - вахтерами. Кроме того, работают 146 инспекторов полиции. Уязвимые объекты также оснащены камерами видеонаблюдения, которые следят за главным, запасными входами и периметром здания. 112 школ области, или 23,5% подключены к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции. Тревожной кнопкой оснащены 128 организаций образования, 63 из которых установлены в этом году. Из 345 колледжей в 25 есть тревожные кнопки. Голосовое оповещение есть в 145 школах и 34 колледжах. На 1 ноября в 148 школах есть турникеты. На всех объектах есть ограждение.

По словам Ибраевой, управление работает над созданием паспортов антитеррористической защищенности объектов образования.

- То есть две трети школ не обеспечены всеми мерами антитеррористической безопасности? - уточнил корреспондент «НГ».

- Есть школы, которые обеспечены всеми мерами: турникетами, тревожными кнопками, голосовым оповещением, - ответила Ибраева. - Есть школы, которые имеют только турникет и тревожную кнопку. Все школы - с камерами видеонаблюдения. У нас очень много школ малокомплектных, где есть 5 или 10 детей. Наверное, здесь нет смысла подключать их к центрам оперативного управления. Там достаточно иметь вахту.

Рассказали на брифинге и о том, какие меры предпринимают против школьного шутинга (когда ученик с оружием нападает на одноклассников или педагогов - «НГ»). Заместитель начальника управления по противодействию экстремизму Ерлан СЕМБИН сообщил, что полицейские сейчас ходят по школам и «проводят разъяснительную работу».

- На встречах до сотрудников школ доводится информация по выработке антитеррористического поведения, о действиях при совершенном акте терроризма, - отметил он. - Также доводится информация о противоправном характере ложных сообщений об актах терроризма.

Помимо разработки паспорта антитеррористической защищенности, сейчас костанайские школы заключают договоры с частными охранными организациями. Эту работу планируют завершить в этом году. Одно охранное агентство потребует дополнительного финансирования - на одну школу примерно 300 000 тенге в месяц. Вариант сейчас просчитывается.

На брифинге журналисты усомнились в том, что турникет или камера наблюдения помогут остановить вооруженного человека. Полиция и спасатели периодически проводят свои учения, но это скорее борьба с последствиями, чем с причиной. Необходимо работать над предотвращением конфликта. Для этого в школах работают специалисты. По словам Айман Ибраевой, у нас даже есть сообщество психологов, которое выявляет проблемных подростков.

Спасатели и полицейские периодически проводят учения в школах / Фото пресс-службы ДЧС

- Использование школьниками оружия - это уже финальная точка, - считает тренер-психолог Владимир Алексанин. - Я предполагаю, что просто так ребенок не возьмет оружие и не нападет на своих одноклассников. Это обычно месяцы или годы событий, которые травмировали ребенка. В школах закрывают глаза на травлю и насилие, сотрудники считают, что это не их забота. Школьный психолог, я предполагаю, может выявить предрасположенность к скулшутингу, но это очень сложный процесс. Я не могу сказать за всех психологов Костаная, но то, что я видел в городе... Порой они действуют, как пожарники, выезжая на событие. Я не увидел большое количество успешных превенций. Выявить - выявляют, но дальше ничего не делают. Беседа - это не терапия. Погрозить пальчиком - тоже не терапия. Есть понятие групп риска. К таким детям относятся, как к юродивым. Школьный психолог может провести ряд диагностик, но дальше у родителей может не быть денег на профессионального психотерапевта. На каждые три школы должен быть один психиатр, он сможет за счет государства помогать детям. Есть отчет за 2021 год, который еще не закончился, - ученые фиксируют скачок депрессий у детей. С этим нужно что-то делать.