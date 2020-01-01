Еще в совсем недавнем прошлом можно было бы начинать эту заметку шаблоном: «весь народ и все прогрессивное человечество отмечает» и далее напомнить читателям какую-либо дату, связанную с определенной, не обязательно выдающейся личностью или событием из истории.

Мне же хотелось бы передать свои ощущения, связанные с открытием лично для меня огромного, удивительного мира по имени Достоевский. 11 ноября (30 октября по старому стилю) исполнится 200 лет со дня рождения гения, который по праву принадлежит не только русскому народу, но и всему человечеству.

Заново, осмысленно, с высоты прожитых лет перечитывая его произведения, начинаешь понимать, насколько мысли, чувства, переживания и поступки его героев и персонажей актуальны и созвучны нынешним реалиям.

В свои всего лишь 24 года от роду Федор Михайлович Достоевский написал первый роман в письмах «Бедные люди», тем самым сразу, без стука, войдя в ряды выдающихся людей своего времени. Затем последовали трагические события в его жизни, связанные с нежеланием мириться с обстановкой, царившей в стране. В результате в неполные 28 лет заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к расстрелу. В декабре 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге писателю вместе с другими его соратниками-петрашевцами был зачитан смертный приговор, им завязали глаза и приготовили к казни. Спустя несколько минут «милостью» самодержца расстрел был заменен на каторжные работы и службой в армии рядовым.

Пройдут долгие годы, прежде чем Достоевский сможет вернуться из ссылки в Петербург, где начиная с 60-х годов выйдут в свет наиболее выдающиеся его произведения.

Персонажи его первого романа в письмах не просто бедные люди, но люди, перед которыми ежедневно встают вопросы выживания, бытия: что поесть, как выправить новое платье для службы, купить обувь. И вместе с тем - огромная любовь и забота друг о друге в ежедневных письмах: «посылаю тебе 20 копеек», «кулечек конфет», просьбы беречь здоровье, «чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду». Внутренний мир князя Мышкина - это яркий свет и тепло, которым он одаривал всех, в том числе и недоброжелателей. Студент-разночинец Раскольников, видя несправедливость существующих порядков, огромную пропасть между власть имущими и народом, между богатыми и бедными, по-своему пытается искоренить зло, убивая старуху-ростовщицу. В наше время эта старуха процветала бы в микрокредитной организации.

Сейчас в программе русского языка и литературы средней школы на прохождение произведений великого писателя выделено: 6-й класс - 2 часа на «Мальчика у Христа на елке», 9-й класс - 3 часа на «Бедных людей» и целых (!) 8 часов в 10-м классе на «Преступление и наказание». Хорошо бы изучение провели не на удаленке.

В 1854 году, после четырех лет каторжных работ, Достоевский был направлен на солдатскую службу в качестве рядового в Семипалатинск, где сполна хлебнул царившие в те времена армейские порядки. Тут же воображение рисует картину, как на пыльных улицах провинциального неуютного городка случайно встречаются закутанный в грубую солдатскую шинель писатель и уроженец тех краев юный казах-мальчуган девяти лет от роду по имени Абай… Два гения.

Талгат БАЙБОСЫНОВ, Рудный