27 октября в «Жастар сарайы» отмечали День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Наградили 62 человека из разных районов Костанайской области. Большинство лауреатов - главы крестьянских хозяйств и директора ТОО, связанные с производством продуктов. Сами герои торжества называют 2021 год одним из самых тяжелых и с опаской смотрят на перспективы.

На торжественной церемонии наградили 62 сельхозработника

Гостей в зале рассадили с соблюдением дистанции из-за ковидных ограничений. С некоторыми из них корреспондент «НГ» успел коротко побеседовать о завершении сезона.

- С зерном тяжело очень, только не хочется уже жаловаться каждый раз, - говорит глава КХ «Алмас» Джангельдинского района Кайрат РАЙСОВ, ему на церемонии вручили нагрудный знак «Отличник отрасли сельского хозяйства». - Субсидии мы получили. Поздновато, но получили. Есть субсидии на гербициды.

Алек Рахимов: «Денег от продажи пшеницы хватит, только чтобы рассчитаться с долгами»

- После окончания посевной толкового дождя не было и получилось, что произошла вегетация пшеницы, - добавляет глава КХ «Рахимов» Алек РАХИМОВ, также награжденный нагрудным знаком. - На тех полях, где все было сделано как надо и влага сохранилась, там урожай был нормальный. У нас той пшеницы, которую мы собрали со своих полей, хватит, чтобы только рассчитаться по зарплате и с основными затратами. Но нам же нужно закупаться на следующий год... Пока сложно делать прогнозы. Надеемся, что в следующем году осадков будет больше.

Церемонию награждения традиционно начали с доклада. Заместитель акима Костанайской области Арман АБЕНОВ сообщил, что по итогам уборочных работ намолочено 2,9 млн тонн зерна, урожайность в среднем по области составила 7,2 ц/га. Цифры, мягко говоря, скромные. В 2020 году собрали урожай в объеме 4,1 млн т зерна, а показатель средней урожайности был 10,2 ц/га.

- Особенностью текущего года стало высокое качество зерна, - рапортовал Абенов. - Содержание клейковины значительно превысило показатели прежних лет, особенно в северных районах. На линейные хлебоприемные предприятия поступило 767 тыс. тонн зерна, в том числе 598 тыс. тонн пшеницы. Из поступившей пшеницы 95% отнесено к 3-му классу, из них 70% (422,1 тыс. тонн) с содержанием клейковины 28% и выше. На период зимовки скота заготовлено потребное количество кормов всех видов - 1 млн 084 тыс. тонн сена, 218 тыс. тонн сенажа, 244 тыс. тонн силоса, 877 тыс. тонн соломы.

Неблагоприятные погодные условия в докладе Абенова почти не упоминаются. Чиновник лишь констатирует: «Товаропроизводители сделали все возможное, чтобы без потерь провести уборочную кампанию». И тут же дает поручение акиматам районов:

- Необходимо тщательно проанализировать итоги текущего сезона. Нужно диверсифицировать производство в зависимости от местоположения хозяйств, почвенно-климатических условий, определить приоритетное направление их деятельности. Снизить зависимость от погодных факторов и повысить продуктивность культур путем сортообновления, расширения перечня возделываемых культур, внедрения современных цифровых технологий.

Добиваться этих результатов предлагается так: акиматы должны провести работу среди товаропроизводителей по использованию сортов отечественной селекции, затем использовать опыт хозяйств, которые ежегодно получают стабильный урожай, не забывая о требованиях по рациональному использованию почв. Последнее поручение - провести анализ структуры посевных площадей и работу с товаропроизводителями по расширению посевов масличных и кормовых культур.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ тоже говорил о мерах поддержки.

Архимед Мухамбетов: «Определены 258 сел, которые имеют большой потенциал в развитии»

- Несколько лет назад приняты важные программы, такие как «Ауыл - ел бесиги» и «Дорожная карта занятости», - отметил он. - Сегодня в нашей области определены 258 сел, которые имеют большой потенциал в развитии. В них проживают 80% сельского населения области. Конечно, на небольшие села тоже будем обращать внимание и помогать. Но основной упор будем делать на развитии больших сел. Только за последние 3 года по программе «Ауыл ел бесиги» было инвестировано 14,5 млрд тенге, реализовали 216 проектов. Продолжим работу по улучшению инфраструктуры.

Мухамбетов много говорил о предпринимателях, которые инвестировали сотни миллионов в строительство объектов в селах, где они работают. Он призвал товаропроизводителей мобилизоваться и готовиться к следующему году.

- Подготовить семена, горюче-смазочными материалами мы обеспечим, - заверил аким области. - Впервые за последние 2 года мы обеспечили финансирование в рамках форвардного закупа, это когда процент по кредиту не платится, а часть зерна сдается в продкорпорацию. Мы попросили Министерство сельского хозяйства, чтобы деньги по этой программе дали в январе 2022 года (раньше деньги приходили весной - «НГ»). И суммы мы увеличили. Если есть какие-то заявки или просьбы, мы готовы их рассмотреть, чтобы с января начать финансирование.

После своей речи Архимед Мухамбетов вручил 8 медалей «Ветеран труда», 14 нагрудных знаков «Отличник отрасли сельского хозяйства», 16 почетных грамот министра сельского хозяйства РК и 24 грамоты акима области.

Аграриев поздравили костанайские артисты. Пока шел концерт, мы поговорили с директором ТОО «Алтынсарино» Борисом КНЯЗЕВЫМ. Он отметил: в этом тяжелом году «у кого-то что-то получилось благодаря большим знаниям, напряженному труду и еще немножко везению».

- В мае до 40 градусов жара, так и все лето, за 50 лет моей работы это был первый такой жаркий сезон, - отметил Князев. - Мое ТОО выжило в этом году, потому что я научен опытом, у меня есть какой-то запас. Уже заканчивается осень, а осадков в некоторых районах до сих пор нет. Я побаиваюсь заглядывать в будущее. Растерялся, потому что не могу строить прогнозы. Я надеюсь сегодня только на Бога. Сено мы накосили, корма заготовили. И урожай получился 6 центнеров с гектара. Если оглянуться на соседей, то это неплохо. Надо смотреть не на цену зерна и хлеба, а на стоимость ГСМ и металла. Цена хлеба растет в последнюю очередь, только на него обращают внимание, а на рост цен на металл - нет. Корень зла нужно искать не у крестьянина, а в другом месте... Я думаю, цена на хлеб будет расти, она должна расти. Недавно выступал министр сельского хозяйства, он немножко некорректно сказал, что крестьянам нужно помогать. Крестьян надо вытаскивать, иначе они утонут.

Фото Георгия ГОВОРОВА