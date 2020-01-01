По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 190 человек, из них поместили 175: 155 мужчин и 20 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- на пожары совершен 21 выезд, на случаи горения - 47, на аварийно-спасательные работы - 5 выездов. При пожаре пострадал 1 человек.