Сухой остаток. С 27 сентября по 3 октября.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 190 человек, из них поместили 175: 155 мужчин и 20 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- на пожары совершен 21 выезд, на случаи горения - 47, на аварийно-спасательные работы - 5 выездов. При пожаре пострадал 1 человек.
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