Самых впечатляющих бабочек, обитающих в наших краях, можно встретить не только летом

Даже проводив лето, мы имеем возможность любоваться яркими красками, которые дарит нам природа. И это не только последние цветы, выжимающие последние запасы пигментов, и не фантастически меняющиеся перед смертью листья. Речь - о других воплощениях недолговечности прекрасного.

Яркая окраска медведицы предупреждает нападающих о ядовитости

Когда между теплыми днями втискиваются холоднющие ночи, приводящие в оцепенение всех, не наделенных теплокровностью, насекомые отыгрывают последние сцены жизни перед длительным зимним анабиозом или настоящей смертью. Это уж кому что суждено. Вот и бабочки, хоть и считаются символом лета, но осенью еще часто попадаются на глаза.

В конце августа - начале сентября еще можно встретить одну из самых крупных (до 7 см) и красивых бабочек наших мест - медведицу-кайю. Активность она предпочитает проявлять ночью, а днем сидит спокойненько где-нибудь в кустах, совершая ленивые короткие перелеты, только если ее потревожат. Ее легко поймать, взять в руки, казалось бы, медведицы - просто смертники в мире живой природы, легкая добыча для птиц и прочих животных, любящих полакомиться насекомыми. Но никто их не трогает. Себе дороже - бабочки и гусеницы ядовиты. Гусеницы облачены в шикарные шубы с длинным блестящим ворсом - это уже сигнал для пернатых, потому что волосатых гусениц (и то не всех) едят без вреда для себя только кукушки. Кстати, именно из-за мохнатости гусениц этих бабочек и назвали медведицами.

Взрослая кайя сохраняет пухнастость: ее тело плотно покрыто волосками изумительного, насыщенного оранжевого цвета. Крылья окрашены феерично. Нижняя пара, которая в спокойной позе у сидящей бабочки не видна, тоже ярко-оранжевая с черными пятнышками. А верхняя пара - цвета черного кофе, с белыми прожилками, образующими сеть. Рисунок этот у каждой бабочки индивидуален, как у людей отпечатки пальцев или отпечаток носа у собак. Если сидящую бабочку потревожить, она сразу распахивает эти темные «шторы», демонстрируя свою кричащую об опасности яркую окраску. А в природе все знают: ярко, значит, ядовито! Только молодые и неопытные животные могут схватить такую бабочку, но полученные при этом ощущения запоминаются на всю жизнь, больше нападать на медведицу-кайю желания не возникнет. Яд, вырабатываемый этим видом медведиц, даже назван в честь них - кайин.

Рисунок на верхней паре крыльев медведиц индивидуален

Если рассмотреть голову медведицы-кайи, то в глаза бросится отсутствие хоботка, характерного для многих видов бабочек. Его нет не потому, что кто-то злонамеренно его вырвал. Бабочки выходят из куколки без хоботка, потому он им не нужен: зачем тратить ресурсы на построение совершенно бесполезного органа? Ведь кайи не питаются, жить им во взрослом состоянии предстоит недолго, и взрослые особи не зимуют. Но меховые гусеницы непременно перезимуют и на следующий год, в мае, окуклятся, а уже в июле метаморфоз завершится выходом наикрасивейшей бабочки, которая поторопится спариться и отложить яйца, ведь смерть ее уже близко, но род прервать нельзя.

Густой мех гусеницы медведицы-кайя не для утепления, а для защиты от хищников

Еще одна чешуекрылая красотка, тоже ведущая ночной образ жизни, и вовсе летает с июля и весь октябрь, если позволяет погода. Это голубая ленточница, или голубая орденская лента. Такое название ей дал еще сам Карл Линней - отец систематики. Очень уж напоминают изогнутые ярко-голубые полосы на нижней паре крыльев те самые ленты, на которые крепились ордена во времена разно пронумерованных Людовиков и прочих европейских королей. А верхняя пара крыльев голубой орденской ленты окрашена в темные серые тона, с изысканным узором, так что бабочка, сидящая в спокойном состоянии на коре дерева, совершенно с ней сливается, пройдешь - не заметишь. Но стоит только ей вспорхнуть и не увидеть ее даже с приличного расстояния невозможно. Дело не только в ярких голубых полосах, но и в размерах. У нас это самая крупная бабочка - размах ее крыльев достигает 10-11 см. Если доведется встретиться с этой ленточницей, такое событие не забыть, потому что встречи не могут быть частыми. Этот вид относится к уязвимым и занесен в Красную книгу.

Эта голубая орденская лента была спасена из соленого озера в Аракарагайском бору

На мордашке голубой ленточницы есть хоботок, потому что взрослое насекомое, в отличие от предыдущего вида, не собирается помирать сразу и очень даже охотно питается. Причем в ход идут не только начинающие бродить фрукты, но и древесный сок. Только не думайте, что она прямо высасывает сок из деревьев. Нет, ищет те места, где он вытекает из раненого дерева, да еще и бродит. Вот такая краснокнижная пьянчужка. Находить на огромных просторах перебродивший сок фруктов и деревьев помогает невероятно развитое обоняние.

Гусеница у голубой ленточницы тоже крупная - до 7 см длиной. Но окраска у нее покровительственная настолько, что с древесной корой сливается идеально, это неплохая тактика спасения от желающих тобой пообедать. Взрослая бабочка, будучи обнаруженной какой-нибудь особо внимательной птицей, может неожиданно распахнуть верхние крылья и отпугнуть агрессора той самой голубой полоской. Ну ее к черту, вдруг ядовитая!

Яркие полосы у голубой ленточницы будто сделаны из благородного атласа

Набоков, будучи страстным коллекционером бабочек, знал, разумеется, их латинские названия. Голубую ленточницу, которая по-латыни называется Catocala fraxini, он даже удостоил такими строками: «Надет у фраксини / Под шубой фрак синий».

Этим самым синим фраком, да и затейливо изрисованной стильной серой шубой голубые ленточницы привлекают коллекционеров, но их отлов незаконен. Помните об этом, если рука потянется к сачку. А лучше не берите с собой на природу сачок.

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