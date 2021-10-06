Провели в дороге 12 часов, чтобы полюбоваться на юге области барханами Кумкешу

По признанию костанайца Константина РАШЕВСКОГО, оно того стоило. Можно миллион раз восторгаться картинками, но увидеть живьем, прикоснуться к реальности - совсем другое дело, другие эмоции. Место действительно необычное, и ассоциации с эмиратской пустыней - прямо в яблочко.

Вот они - барханы из желтого песка, которые делают Кумкешу таким необычным у нас местом



Тур выходного дня в торгайскую глубинку компания костанайцев устроила себе сама. Люди любят нескучный отдых, свежие впечатления. И даже пандемия с ее ограничениями на этом крест не поставила. Нельзя выезжать за рубеж? Ладно. Есть же еще потенциал самодеятельного, внутреннего туризма. По словам Константина, про интересные места в Торгае он слышал не раз. А вот ездил в сторону Амангельдинского района лишь единожды, в служебную командировку, так что тот край оставался неизведанным. Знакомые рыбаки рассказывали, что есть там, например, населенный пункт Кемер - по названию полный тезка турецкого курорта, а недалеко от него на несколько километров тянутся в степи довольно высокие барханы. Пейзаж живо напоминает пустыню в ОАЭ, куда туристов возят на автосафари.

Навели справки относительно проезда и сентябрьским утром, прохладным, но солнечным, выехали в сторону райцентра Амангельды. Из Костаная двигались по аулиекольской трассе. Кстати, по этой же дороге можно попасть и в Наурзумский заповедник.

В общей сложности провели в дороге 12 часов. Перед выездом получили совет иметь с собой запас бензина и заглянуть на заправку в Аулиеколе, так как в Амангельды могут быть перебои с бензином. По факту топливо на местных заправках двух крупных операторов там было, но только 92-й. По цене - как в Костанае.

До барханов можно доехать по вполне приличной дороге, прямо снее они и видны

Первый этап дороги - от областного центра до аулиекольской развилки. Если не часто ездите в ту сторону, то вам внове будут и золото берез вдоль дороги, и красота соснового бора на подъезде к Аулиеколю, а как проедете через сам поселок, то справа за мостом увидите «музей» старых автомобилей под открытым небом. Можно остановиться и сделать фото, вспомнить, какой автомобиль был у вашего дедушки, или в каком фильме вы встречали подобные ретромодели.

Как проедешь Аулиеколь, справа за мостом такой музей под открытым небом: выставлены старые машины

В Аулиеколе имеет смысл сделать остановку на кофе. Дальше населенных пунктов немного. Ехать надо строго по указателю в сторону Аркалыка, если налево пойдешь, в Нур-Султан попадешь. Проезжая мимо поворота на Караменды, посмотрите на последнее дерево, дальше только степь.

Впереди 300 км по прямой. Дорога нормальная, но на трассе продолжается ремонт. В районе села Уштогай новый асфальт заканчивается и возобновляется лишь через 40 километров. Информационные плакаты обещают, что подрядчик «Алюминстрой» должен закончить ремонт трассы в ноябре этого года. Хоть бы успели, старый асфальт ужасен.

- Мы ехали до села Жолдама. Пока тряслись, я думал: интересно, раньше дорога вся была такой или на этом участке просто сняли верхний слой асфальта, - вспоминает Константин, - кое-где видны были следы фрезы, но в общем получается, что здесь люди массово ездили по бездорожью...

Жолдама стоит рядом с т-образным перекрестком. Поворот налево - в Аркалык, направо - в Торгай, это направление верное для желающих взглянуть на барханы. Финишный этап - примерно 45 километров по отличной дороге в сторону села Амангельды. Практически перед ним будет населенный пункт с «турецким» названием Кемер. Останавливайтесь! Тут вас ждет небольшая репетиция того, что предстоит увидеть. Воды рядом нет, но море песка гарантированно. Бархан, правда, здесь небольшой.

Цель путешествия уже совсем недалеко, но стоит оценить запас бензина, пока вы в Амангельды, там есть две заправки.

Барханы Кумкешу, как и сам поселок с этим названием, расположены вдоль трассы Аркалык - Торгай. Искать не надо. Удобно для туристов.

Пески Кумкешу - прекрасная локация для фотосессии, если поставить геометку "Дубая", все поверят

- Эти груды песка, похожие на волны посреди степи, впечатляют, - говорит Константин, - зрелище необычное. Что там делать? Смотреть, удивляться. Если вам повезет с погодой и небо будет ясным или с такими роскошными облаками, как у нас на фотографиях, сделаете много снимков на память. Нет, аттракционов, катаний ни на чем по барханам там нет. Есть этногородок с вывеской «Қымызхана» и заборчиком, там в наличии две юрты и качели-алтыбакан. Юрты в воскресенье были закрыты, смотрящего нет, посетителей нет, из туристов только мы. Качели в свободном доступе. Катайтесь, гуляйте по барханам, делайте фото и делитесь с друзьями. Проверено, если поставить геометку «Дубай», вам поверят! Да, 4G в этом месте ловит. И еще, если ваш автомобиль не предназначен для экстремальных условий, советую не экспериментировать и не покорять на нем барханы, завязнуть можно, а откопаться сложно. Кто думает, что у нас трос в поездках нужен только зимой, не прав. Здесь он и летом может пригодиться.

Пока из туристических объектов здесь только этноаул: две юрты с кумысханой и качели-алтыбакан

На обратном пути наши туристы еще покружили по райцентру. В Амангельды выходным днем все оказалось закрыто: и магазины, и музей, к сожалению. Зато обнаружилось заведение сети Doner City. После долгой дороги и прогулки на свежем воздухе аппетит разгулялся. Денеры оказались вполне на уровне. Местные в две секунды поняли, что зашли приезжие, вежливо интересовались, какими судьбами в этих краях, на работу или на рыбалку? Кстати, очень рекомендовали приехать на здешние озера рыбачить. Так что есть повод наведаться в эти места еще раз. А может, и не раз.