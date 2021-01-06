Победительницами конкурса станут три королевы дорог. Голосуйте!

«НГ» завершает самый драйвовый конкурс «Я и моя машина». Всего в нем приняли участие 38 автолюбительниц, по результатам голосования 10 из них вышли в финал. Их фотографии мы публикуем в этом номере.

На каждом фото - количество голосов в Instagram и купонов, которые поступили в их поддержку за два этапа. Теперь вы можете выбрать тройку победительниц, которых мы наградим призами от спонсоров.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Вы можете поддержать участниц в stories аккаунта Instagram @ng.kz_с 11.00 субботы, 9 октября, до 11.00 воскресенья, 10 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 7 октября, до 10.00 понедельника, 11 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

№ 1 - Анна ЗАХАРЧЕНКО - 745 + 230 голосов в Instagram = 975

№ 2 Анастасия Гунько - 668 + 373 голоса в Instagram = 1 041

№ 5 - Дина КАЛКАЕВА - 664 + 395 голосов в Instagram и 33 + 30 купонов = 1 689

№ 7 Елена МАТВЕЕВА - 695 + 516 голосов в Instagram и 1 купон = 1 221

№ 10 - Асем СУЛЕЙМЕНОВА - 604 + 354 голоса в Instagram и 15 + 17 купонов = 1 278

№ 15 - Нурзия УСПАНОВА - 348 + 123 голоса в Instagram и 62 купона = 1 091

№ 17 - Дина АТАГУЛОВА - 415 + 342 голоса в Instagram и 22 купона = 977

№ 26 - Елена БЕКТУРГАНОВА - 644 + 318 голосов в Instagram = 962

№ 28 - Ксения ГОЛОМИДОВА - 480 + 456 голосов в Instagram = 936

№ 30 - Маргарита ДАСАЕВА - 492 + 504 голоса в Instagram и 7 купонов = 1 066

Анонс

«НГ» объявляет о начале нового сезона конкурса «От улыбки станет всем светлей». В нем могут принять участие мальчики и девочки в возрасте от 0 до 12 лет. Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).