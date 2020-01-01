Простейший способ заготовить пюре из яблок

Для него подходят любые яблоки, даже падалица, те, что частично утеряли сочность. Если яблоки крупные, а едоки у вас привередливые, то плоды придется чистить. Я делаю пюре из уралки и еще каких-то некрупных, но вкуснейших красных яблочек. Не чищу, обрезаю вокруг семенной камеры, и все. Кладу в миску. Наливаю воды, примерно на половину слоя яблок. Ставлю на огонь и накрываю крышкой. Развариваю яблоки, открываю крышку, даю большей части воды испариться. И горячей загружаю массу в блендер. Мельчу от души. Шкурки прекрасно пюрируются. Но, если что-то и остается, для меня не беда. А для кого беда, тот может на этом этапе пропустить массу сквозь сито. Дело пяти минут. К этому моменту у вас должны быть готовы сухие стерильные банки.

Яблочное пюре доводите до кипения под крышкой, ибо брызгается. Выключаете огонь, очень быстро раскладываете по банкам и закатываете. Я в пюре ничего не добавляю. Довожу до вкуса потом. Можно само собой и сахарку немного сыпануть, и отдушки вроде аниса, кардамона, ванили при варке добавить. Только с сахаром полегче. Чем его больше, тем выше шанс у пюре подгореть. Да и вообще, не джем варим, а пюре готовим все-таки.