Поэтому в октябре на наших водоемах можно успешно ловить щуку на живца

Когда по осени наступает время щучьего жора, логично предположить, что хищница будет без разбора хватать любую приманку. Так считает большинство наших рыболовов. Но, увы, у зубастой своя логика.

По-щучьему мышлению

Да, действительно, сейчас можно успешно ловить эту «торпеду» на спиннинг с искусственными приманками. Особенно там, где рыболову известны щучьи тропы и где высока плотность щуки. Да и заморочек со спиннингом меньше, чем с живцом: броди по берегу или кочуй на лодке, время от времени меняя блесны и иную бутафорию.

Этот трофей из заброшенного котлована, что вблизи поселка Кубековка

А теперь попробуем думать, как хищница. Природой она устроена так, чтобы в преддверии зимы старалась усиленно питаться. И насытиться ей необходимо не чем попало, а прежде всего пищей, содержащей белок, который, как известно, основной энергокомпонент в любом живом организме, будь то человек или щука. А накопить в себе запасы надо потому, что щучий зимний дастархан закономерно более скуден, чем летний: глупые мальки подросли, поумнели и научились уворачиваться от щучьих зубов, нет и планктона, которым летом всегда можно было перекусить. Вот и получается: чтобы безбедно пережить зиму, надо позаботиться об этом осенью. О чем и думает сейчас зубастая, пытаясь заглотить как можно больше живого деликатеса. А потому именно сейчас ловля щуки на живца - занятие, судя по собственному опыту, даже более добычливое, нежели упражнения со спиннингом. И азарта отнюдь не меньше. Вот только, конечно, подготовки больше.

Среди щукарей считается, что лучшим деликатесом будет живец, пойманный в ее же собственных пенатах. Так ли это? С точки зрения человечьей логики, конечно, так. А щучьей? Мы с Сабанеем бессчетное количество раз успешно ловили на живца привезенного, дабы не тратить драгоценное время рыбалки для его лова на щучьем водоеме. Особенно сейчас, осенью, когда щуку поймать гораздо легче, чем ее живой деликатес. Но вот чему мы следуем свято: живец должен соответствовать виду рыб, которые обитают в предстоящем для лова щучьем водоеме. То есть, если щука привыкла питаться карасиком, везем ей карасика, если плотвой - плотву.

Рыбалка-экшен

А теперь о снастях. Для осенней щучьей рыбалки используем три вида: удочки, кружки и жерлицы. Причем все это особенное, специально для ее величества предназначенное. Удочка - непременно тяжелая, со снятой вершинкой, толстой леской, большим поплавком и тяжелым грузилом. Кружки тоже с толстой леской и тяжелым грузилом. А технологию ловли на жерлицы изобретатель Сабаней мог бы даже запатентовать. Снасть у него традиционной конструкции: кусок пенопласта с намотанной на него леской, конец которой заканчивается привязанным грузилом, а чуть повыше него привязан поводок с тройничком, на который и нанизывается живец. Вот только крепится такая снасть по-особенному, причем можно использовать два инновационных способа. Первый - когда закидушка привязывается к палке, прикрепленной с двух сторон к собранному в пучок тростнику. Палка-перемычка расположена параллельно дну и находится от глади воды на расстоянии в 30-40 см. Второй - когда используется гибкий прут, воткнутый в дно водоема. В обоих случаях Сабаней непременно привязывает к надводной части этих снастей колокольчик, чтобы ухо не спутало всплеск от подсевшей щуки с иными водоемными звуками.

Итсарская щука, пойманная на живца

Недавними днями таким способом мы удачно ловили щук сначала на Мазарево, потом - на озере Итсары. На Мазарево наиболее уловистыми оказались закидушки, пристроенные на ивовых прутьях. Расположили их в 15-20 м друг от друга, в «окнах» по кромке тростника. Каждое место слегка прикормили. В качестве деликатеса использовали золотистого красноперого карасика, выловленного накануне в одной из стариц пригородного Тобола. Щучий интерес в тот день начал проявляться отнюдь не с утра пораньше, а часам к 12, когда уже значительно потеплело. Хотя снасти мы начали выставлять рано утром, когда вся природа была еще в инее. Самыми крупными в тот день были щуки весом под 2 кг. Мы оставили себе две, остальным великодушно даровали свободу. С некоторых пор такие акции приносят нам удовольствия не меньше, чем вываживание достойной рыбины.

А на Итсары недавняя щучья рыбалка вообще получилась у нас в стиле экшен. Признаюсь, есть у нас там укромное местечко, которое мы облавливаем третий год подряд: довольно обширный заливчик, в который попадаешь с чистой воды через едва заметную протоку в тростнике. Место - и карасиное, и щучье. В теплые часы даже сейчас, в октябре, здесь собираются армии мальков. Выставили мы 5 жерлиц, пристроенных на палки-перемычки, привязав их в тех местах, где щука брала в предыдущий раз. Расположили в разных частях залива и 5 кружков. Все снасти были расставлены часам к 11 с учетом того, что живой щучий корм «просыпается» сейчас только тогда, когда градус погоды поползет вверх.

В ожидании щучьих хваток пристроились в «окне» половить карасика. Но до него дело не дошло. Только забросили карасиные удочки, как вместе с резким хлопком звякнул колокольчик, мы ринулись в сторону звука. Первая щучка с виду тянула примерно килограмма на полтора. Сняли ее со снасти, пристроенной на палке-перемычке, оснастили новым живцом и только начали отплывать, как тут же прямо на глазах под той же самой перемычкой снова образовался бешеный всплеск, сопровождаемый колокольным звоном. Фантастика - с этого же тройника мы тут же сняли еще одну щуку, которая оказалась несколько больше предыдущей. Снова зарядив снасть, в недоумении поплыли в карасиное «окно». Надо было успокоиться, унять эмоции, хлебнув кофейку. А через полчаса пришлось опрометью нестись к снасти, пристроенной в протоке. После всплеска вода там бурлила так, что тростник, к которому была привязана наша палка, ходил ходуном. Было понятно, что на живца позарилась «торпеда» приличная. Так и оказалось. Сабаней с трудом выпутал ее из растительности, но в какой-то момент ей удалось выплюнуть тройник. Но победа все-таки была за Сабанеем. Резким движением руки он подхватил ее под жабры и забросил в лодку. Адреналин, конечно же, зашкаливает и в нем, и во мне, хотя я только зритель.

В тот день это было не последнее приключение в нашей щучьей рыбалке. Примерно каждые полчаса снимали по щуке то с одной, то с другой снасти, при этом лучше работали жерлицы на перемычках, хотя с кружков улов снимали тоже. Невероятно активно щука попадалась на снасть в протоке, с нее мы сняли за время рыбалки 4. В общем, к пяти часам вечера мы уже выдохлись настолько, что сил осталось только доплыть до берега. Чему наверняка очень порадовались наевшиеся нашей прикормки итсарские караси, до которых дело тогда так и не дошло.

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Клев-инфо