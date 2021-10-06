О том, что возле ночного клуба «Тарантино» по ул. Козыбаева, 75 лежит мусор, «НГ» сообщил 28 сентября житель Костаная Берик ДЖУМАКУЛОВ.

Возле ночного клуба «Тарантино» большой свалки уже нет, но новый мусор уже появился

- Мусор лежит уже 8 дней, - рассказал он. - «Хозяин» мусора - ночной клуб «Тарантино», бывший «Рыцарский замок». Никак не могут вывезти пакеты с мусором и коробки.

5 октября корреспонденты «НГ» по указанному адресу увидели только два небольших пакета, пустую бутылку и срезанные ветки деревьев. Видимо, основную кучу мусора убрали, но не до конца. Либо два маленьких пакета станут началом новой большой свалки.

Свалку возле контейнеров, расположенных напротив детского сада «Гулдаурен» по ул. Козыбаева, 65, о которой «НГ» писала две недели назад, так и не убрали. Наоборот, она стала еще больше.

Свалка рядом с детским садом «Гулдаурен» спустя две недели стала еще больше

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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