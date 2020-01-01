Только ради него стоит заготовить пару банок пюре

Яблоко - один из самых популярных фруктов, используемых в разного рода выпечке. Причем не только в качестве начинки. Его и в тесто вводят. Многим, например, нравится мягкое печенье, в состав которого входит тертое яблоко. А еще в качестве наполнителя для теста подходит яблочное пюре. С ним можно испечь кекс.

Вкус этой выпечки через день становится только лучше / Фото finecooking.com



Размягченное сливочное масло надо взбить с сахаром до состояния пышного крема. Добавить туда же яблочное пюре. И снова взбить. В другой миске соединить муку с корицей, молотым мускатным орехом, содой и солью. Вымыть и обсушить изюм, поджарить на сухой сковородке грецкие орехи или орехи пекан, расколоть их на крупные куски. В тарелку с изюмом и орехами насыпать 2-3 ложки муки, чтобы она обволокла их, тогда эти добавки равномерно распределятся по тесту, а не осядут сразу на дно.

Во фруктово-масляную смесь постепенно добавить сухие ингредиенты. Вводить порциями, аккуратно перемешивая, очень удобно действовать силиконовой лопаткой. Изюм и орехи класть в последнюю очередь.

Тщательно, без пропусков смазать сливочным маслом форму для кекса (у меня старая, из селумина), присыпать мукой или манкой. Выложить тесто, разровнять лопаткой.

Печь при 180-185 градусах. Долго. Если возьмете полную закладку продуктов, то около полутора часов. Поэтому «медленный». Если закладка продуктов будет половинной, кекс приготовится минут на 10 раньше, хотя многое зависит от характера вашей духовки. Печь надо, пока спичка из центра выпечки не будет выходить сухой. Кекс получается большой. Вынимать из формы надо минут через 30-40, а то развалится.

К этому кексу полагается глазурь. В ковшике или сотейнике смешайте сахар, сливки и масло, на среднем огне доведите до кипения, помешивая. Сахар очень желателен коричневый. Если нет, положите в глазурь пару ложек меда типа гречишного. Доведите смесь на огне до полной однородности. Снимите с плиты, добавьте несколько капель ванильного экстракта или просто ванилина, чуточку соли и сахарную пудру. Так по рецепту. Все энергично перемешайте и щедро полейте кекс. Глазурь будет стекать, поэтому блюдо берите соответствующее.

Ингредиенты

3 ст. муки, 2 ст. сахара, 225 г сливочного масла, 3 ст. яблочного пюре, 1 ч. ложка корицы, 1 ч. ложка молотого мускатного ореха, 2 ч. ложки соды, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. изюма, 1 ст. нарезанных орехов пекан, 1 ч. ложка ванильного экстракта или пакетик (10-15 г ванильного сахара).

Для глазури - 2 ст. светло-коричневого сахара, 1/3 ст. сливок жирностью более 20%, 4 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного экстракта или щепотка ванилина, 0,5 ч. л. соли.