Слово в защиту жильцов одного многоквартирного дома областного центра

Наверное, не имеет смысла доказывать роль и значение системы вентиляции в жилых домах, особенно сейчас, когда бушует эпидемия коронавируса. Но многие жильцы дома № 1 «А» по улице Чкалова в Костанае, где я проживаю, с возмущением и руганью отказались чистить ее в своих квартирах, хотя первоначально они вроде бы согласились. Возникает вопрос: почему?

Морис Ким: «Дома могут превратиться в место проживания недовольных жизнью людей» / Фото Ксении РЕБИК

Может показаться, что жильцы поступают необдуманно и неправильно. Но это только на первый взгляд. Если ознакомиться с возникшей ситуацией поглубже и вникнуть в ее суть, то можно понять, что жильцы не могли поступить иначе. Ведь они, прочитав вывешенные на подъездных дверях объявления, рассуждали примерно так: руководство КСК «Надежда», заключив договор с ТОО «ЭкоКлимат КСТ», под занавес своей деятельности показывает, что держит слово и даже через много лет при первой же возможности выполняет свои обязательства, а также подтверждает заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества с жильцами после создания частного обслуживающего предприятия, приведя в порядок систему вентиляции дома за счет кооператива.

Такие рассуждения выглядят вполне логичными. Но, как выяснилось позже, они были ошибочными. Немалую роль в этом сыграло умное и грамотно составленное объявление, в котором ни слова не говорилось о расценках за предоставляемые услуги и том, кто будет оплачивать работы. Видимо, текст был построен в расчете на особенности мышления человека, на его привычку читать между строк и предполагать то, чего не написано, но по смыслу должно быть. Объявление сыграло свою роль. Оно заинтересовало людей, обеспечило их присутствие в квартирах и предоставило возможность первоначального контакта специалистов с жильцами. Но, когда выяснилось, что цена, установленная ТОО «ЭкоКлимат КСТ» за чистку одного вентиляционного канала, составляет 20 000 тенге, а если в квартире два или три таких канала, то будет составлять 40 000 или 60 000 тенге, что все работы будут оплачиваться самими жильцами из своего кармана, тогда и начались возмущения и отказы.

Анализ ситуации будет неполным, если не выявить причину установления очень высоких расценок на данную услугу. Может быть, чистка вентиляционных каналов в квартире - это очень трудная, сложная и опасная работа? Но, как выяснилось позже, эту услугу нельзя отнести к категории тяжелых, опасных или технически сложных. Любой взрослый человек с помощником справится с этой работой. В состав этих работ входят очень простые операции, в том числе снятие и установка вентиляционных решеток перед началом процесса и после его окончания, измерение скорости вентиляционного потока воздуха с помощью портативного прибора до начала работ и после, удаление паутины, пыли и грязи с помощью обычного пылесоса и обычной электрической дрели со специальной щеткой, закрепленной на 5-метровом тросе, и обработка вентиляционного канала специальным дезинфицирующим аэрозолем. Время, затрачиваемое на обработку одного канала, колеблется в пределах 15-20 минут. В результате проведенных операций скорость вентиляционного потока воздуха повышается, но незначительно, и до установленных нормативных параметров, а это 1,4 условная единица, недотягивает порядка 0,5-0,7 условных единиц, что означает: система вентиляции по-прежнему остается неисправной, она только частично выполняет свою функцию!

Но, несмотря на все это, специалисты ТОО «ЭкоКлимат КСТ» считают, что работа выполнена и необходимо ее оплатить. Все это выглядит странным, потому что фактически требуют деньги за продукт, который еще не готов к употреблению и в таком виде не нужен потребителю.

Все это напоминает фрагмент из одного советского кинофильма, где молодые люди ночью в темном переулке предлагали одиноким прохожим купить кирпич, и те его покупали, хотя он им был не нужен совершенно. Наш случай произошел в реальной жизни, но он имеет много общего с этим фрагментом из кинофильма.

Конечно, чтобы обвинять, в общем-то, симпатичных молодых людей, стремящихся самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, в таком недостойном поведении, надо иметь веские основания. К сожалению, такие основания есть. Мы можем их найти, если внимательно изучим содержание двустороннего договора, который ТОО «ЭкоКлимат КСТ» заключает с жильцами. Надо отдать должное разработчикам этого договора - они очень добросовестно выполнили задание заказчика и максимально учли его интересы. Но, к сожалению, при этом не могли не пострадать интересы жильцов. И в этом кроется причина всех недостатков, имеющихся в договоре. Остановимся на некоторых из них.

В первую очередь это касается недостаточно конкретной формулировки предмета договора, в котором предоставляемая услуга прописана просто как очистка мусора вентиляционных каналов в отдельно взятой квартире. А что из себя представляет эта очистка и цель, которую она преследует, в договоре не указывается. Было бы правильнее написать, что предметом договора является очистка вентиляционных каналов в квартире для улучшения функционирования системы вентиляции и доведения ее до нормативных показателей с помощью специальных операций.

В договоре совершенно не расписана и не предусмотрена ответственность исполнителя за некачественное выполнение работ, хотя раздел «Ответственность сторон» присутствует и в нем есть два пункта, на мой взгляд, не имеющих особого значения и не представляющих практического интереса. Но зато в договоре предусмотрена стопроцентная предоплата до начала проведения работ.

В договоре есть некоторые положения, которые просто удивляют. ТОО «ЭкоКлимат КСТ» дает гарантию на выполненные им работы всего на один месяц. Значит, надо понимать, что они делают свою работу так, что через месяц от нее не останется никаких следов?

В договоре есть отдельный пункт о соблюдении конфиденциальности в течение одного года. Такое не часто встретишь. Но присутствие данного пункта говорит о том, что на предприятии этому придают большое значение. Значит, в деятельности его есть что-то такое, что не обязательно знать другим. Но ведь мы имеем дело не с секретным производством, а с предприятием, организующим массовое обслуживание населения. Какие тут могут быть секреты?!

К большому сожалению, в договоре не предусмотрен, на мой взгляд, самый важный, ключевой пункт - методика приема, сдачи и оценка качества выполненных работ. Если такой методики нет, значит, данному предприятию надо заниматься чем-то другим, а выполнять ответственные работы по очистке вентиляционных каналов и брать с людей за это деньги ему еще рано.

После того как я рассчитался за предоставленные услуги, мне в установленном порядке должны были предложить расписаться в соответствующих документах, но этого не произошло! Когда закончили чистку, они должны были предложить мне расписаться в акте о приемке проведенных работ или выдать документ, свидетельствующий о проведении чистки вентиляции в моей квартире, о состоянии этой системы после выполненных работ, но этого тоже не было сделано, вроде как они не проводились! Складывается впечатление, что ТОО «ЭкоКлимат КСТ» - это какая-то странная несерьезная организация.

В происходящих событиях совсем не было видно еще одного участника заключенного договора - представителей КСК «Надежда». Они не сопровождали подрядчиков, когда те посещали квартиры жильцов, не участвовали в агитационной работе, не контролировали ход выполнения договорных обязательств другой стороной. Наверное, поставив свою подпись под договором, председатель кооператива Константин Крючков успокоился. Хотя поводов для этого не было. Потому что, на мой взгляд, его подпись под этим договором означает то, что он одобрил и дал согласие на допуск работникам ТОО «ЭкоКлимат КСТ» к объекту обслуживания кооператива - многоквартирному жилому дому. Эта подпись означает также, что Крючков согласен на все условия, прописанные в договоре между ТОО и жильцами, включая условия, дискриминирующие интересы жильов.

Так или иначе, но такое поведение и отношение к жильцам нынешнего председателя КСК «Надежда» не сулит им ничего хорошего, когда он станет руководителем своего частного предприятия. Если Крючков, являясь председателем и председателем правления, занимая одновременно две ключевые должности, делал практически все, что ему захочется, то можно себе представить, что будет, когда наш дом окажется под внешним управлением его собственного частного предприятия. Но дело идет к тому, что наш дом окажется в плену у этого руководителя. К сожалению, инициативной группе нашего дома, не без вмешательства Крючкова, не удалось создать свое самостоятельное ОСИ, хотя была проведена большая подготовительная работа и все было готово для его открытия.

В данной статье на двух примерах я рассмотрел состояние взаимоотношений, сложившихся между жильцами и обслуживающими организациями. Но в жилищных отношениях неумолимо приближается новый период. Период, когда на месте ликвидированных кооперативов появятся частные сервисные предприятия. Очень вероятно, что вместе с этим наступит время диктатуры руководителей частных сервисных предприятий, а это значит, что у жильцов многоквартирных жилых домов появятся новые проблемы, а сами дома превратятся в место проживания разгоряченных и недовольных жизнью людей. А этого допускать нежелательно.

Поэтому было бы целесообразно, пока еще не поздно, принять соответствующие меры и обеспечить жильцов хотя бы минимально необходимыми средствами защиты. А для этого потребуется вмешательство местных органов власти и утверждение городских или региональных стандартов взаимодействия жильцов и обслуживающих организаций - в первую очередь, разработка и утверждение типовой формы договора между жильцами и обслуживающими организациями с участием всех заинтересованных сторон, перечня обязательных услуг и размера обязательных месячных платежей жильцов.

Автор - старший по первому подъезду дома № 1 «А» по ул. Чкалова в Костанае.