Оденем «голые» трубы. Потрепана, сорвана, сожжена
Все это - о состоянии изоляции на сравнительно небольшом участке теплотрассы, расположенной за домом № 114 по ул. Алтынсарина. О ней «НГ» сообщила жительница Костаная Ирина АЛЕКСЕЕВСКАЯ.
Ул. Алтынсарина, 114. На одном участке труб во дворе дома изоляция стерлась до дыр и сгорела
- Еще летом дети жгли пух, часть изоляции теперь черная, часть давно потрепана, в некоторых местах трубы абсолютно голые, - рассказала она. - На протяжении трех месяцев звоню в КТЭК, прошу сменить изоляцию, но все бесполезно.
На месте корреспонденты «НГ» увидели два участка труб, изогнутых буквой Г. На обоих изоляция частично потрепана и обожжена, а местами ее нет вообще.
На втором участке изоляция в таком же состоянии
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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