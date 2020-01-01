Последние 4 года постоянно обращаемся в акимат Костаная и в КТЭК по поводу плохого отопления в квартирах дома № 17 по ул. Гагарина. Приходят, замеряют, говорят: «Есть неисправности, будем исправлять, но отопительный сезон уже начался, исправим после окончания, потерпите». После окончания отопительного сезона никакие меры не принимаются, никаких изменений. Вновь обращаемся летом, пока можно провести обещанные ремонтные работы, но никаких действий, и все по кругу. Мерзнем зимой!

Зато летом сделали врезку на нашей теплотрассе - отвод к магазину. И теперь страшно представить, какая зима нас ждет в этом году. И как через эти трубы перелазить, особенно пожилым, которые ходят этой дорогой в единственную поблизости аптеку, и детям, которые ходят этой дорогой в детский сад?

Владислав РОМАНОВ, Костанай

Комментарий

Письмо комментирует заместитель главного инженера ГКП «КТЭК» Нурлан КОШЕКОВ:

- По адресу ул. Гагарина, 17 в течение 4 лет по качеству отопления в ГКП «КТЭК» поступили две жалобы. Первая - 11 января 2019 года, вторая - 25 января 2021 года. В обоих случаях температура соответствовала параметрам наружной температуры, что доказывают акты замера инженером ГКП «КТЭК». Также в одной из квартир было обнаружено нарушение внутренней системы отопления, что отразилось на качестве подаваемой услуги. В данный момент замер температуры невозможен, так как замеры проводятся при низкой наружной температуре воздуха. В течение всего отопительного сезона 2021-2022 годов жилой дом по ул. Гагарина, 17 будет взят под контроль. Следить будем ежемесячно. Если от них будут поступать жалобы на отопление, исправим неполадки. В сентябре уже обследовали, пока неполадок не обнаружено.

По второму вопросу: это не врезка, это новые трубы большего диаметра на 125 мм. Мы решили заменить старые, теперь их утилизируют. Мостик установят в ближайшие дни, он будет там, где асфальт, на старом месте. Основу мы установили, осталось только ступеньки приварить.