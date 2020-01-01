Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» - документы о том, как чиновники из разных стран проводили сделки через офшоры, уклоняясь от уплаты налогов. Как должно отреагировать на эти разоблачения Правительство Казахстана? Найти в Pandora Papers граждан Казахстана и заставить их заплатить налоги.

Найти в Pandora Papers чиновников из Казахстана и отправить их в отставку.

Найти в Pandora Papers граждан Казахстана и поаплодировать их достижениям.

Ничего не нужно делать, мало ли что там эти журналюги понарасследовали.

