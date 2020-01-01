Куда пойти с 7 по 13 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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9 октября,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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10 октября,
17.00
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«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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8 октября,
10.00, 11.00
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«Тапқыр достар» А. Мауданов, ертегі
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8 октября,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, трагикомедия
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10 октября,
17.00
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия. Премьера
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13 октября,
10.00, 16.00
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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9 октября,
12.00
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«Не хочу быть собакой», по мотивам народных сказок
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10 октября,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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7 октября,
15.00
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«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алматы»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк-Арена»
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10 октября, 14.00;
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