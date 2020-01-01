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Куда пойти с 7 по 13 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

9 октября,

12.00

 

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

10 октября,

17.00

«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

8 октября,

10.00, 11.00

«Тапқыр достар» А. Мауданов, ертегі

8 октября,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, трагикомедия

10 октября,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия. Премьера

13 октября,

10.00, 16.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

9 октября,

12.00

«Не хочу быть собакой», по мотивам народных сказок

10 октября,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

7 октября,

15.00

«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц
 
Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алматы»

Рудный. Дворец спорта «Горняк-Арена»

10 октября, 14.00;
11 октября, 16.00