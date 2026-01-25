Пять районов Костаная останутся без электроэнергии в конце января
25 января 2026, 10:19 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 30 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в пяти районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-17 (работы на ВЛ)
с 26 по 30 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина, 40-72, 68/2-68/7,
- ул. Шаяхметова, 42-82,
- ул. Летунова, 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11, 79/9,
- ул. Павлова, 122-163, 139/4-139/6, 141/3-141/13, 157/1-157/12.
ТП-17 (работы на ВЛ)
27 января с 10:00 до 18:00
- детский сад «Улыбка» по ул. Дощанова, 150,
- ТОО «Темир-Желкен»,
- ИП Бондаренко,
- ИП Максутов,
- магазин «Автолюкс»,
- «Эльдорадо»,
- салон «Майами-Люкс».
ТП-562 - ТП-563 (работы на ТП)
28 января с 10:00 до 18:00
- Кафе «Меню»,
- магазины «Инструмент»,
- «Грамада»,
- «Интерком»,
- «Ойл Центр»,
- ТОО «Экос-Ан»,
- ИП Макян,
- ИП Новосельцев,
- ИП Кенжегулов,
- ИП Аветисян,
- ИП Неотерик,
- ИП Каширина.
КТП-570 (работы на ТП)
30 января с 10:00 до 21:00
- детский сад «Белоснежка»,
- АЗС «Трудовая»,
- АЗС «Гелиос № 6»,
- ТОО «Цвет -Сервис»,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- магазин «Росзапчасти»,
- гаражи «Пилот»,
- «Рубин»,
- «Авиатор».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43 б,43 в, 45.
Частный сектор:
- ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Челябинская.
ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)
30 января с 10:00 до 14:00
- ИП Гареев,
- ТОО «Анай»,
- ТОО «ВАН»,
- ИП Пупырева,
- ИП Галисултанова,
- ИП Банников,
- ТОО «Компани ДОСТ»,
- магазин «Рыбная лавка».
