План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 30 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в пяти районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-17 (работы на ВЛ)

с 26 по 30 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10,

ул. Бородина, 40-72, 68/2-68/7,

ул. Шаяхметова, 42-82,

ул. Летунова, 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11, 79/9,

ул. Павлова, 122-163, 139/4-139/6, 141/3-141/13, 157/1-157/12.

ТП-17 (работы на ВЛ)

27 января с 10:00 до 18:00

детский сад «Улыбка» по ул. Дощанова, 150,

ТОО «Темир-Желкен»,

ИП Бондаренко,

ИП Максутов,

магазин «Автолюкс»,

«Эльдорадо»,

салон «Майами-Люкс».

ТП-562 - ТП-563 (работы на ТП)

28 января с 10:00 до 18:00

Кафе «Меню»,

магазины «Инструмент»,

«Грамада»,

«Интерком»,

«Ойл Центр»,

ТОО «Экос-Ан»,

ИП Макян,

ИП Новосельцев,

ИП Кенжегулов,

ИП Аветисян,

ИП Неотерик,

ИП Каширина.

КТП-570 (работы на ТП)

30 января с 10:00 до 21:00

детский сад «Белоснежка»,

АЗС «Трудовая»,

АЗС «Гелиос № 6»,

ТОО «Цвет -Сервис»,

ТОО «ДК Жук Агро»,

магазин «Росзапчасти»,

гаражи «Пилот»,

«Рубин»,

«Авиатор».

Спальный сектор:

ул. Карбышева 43 б,43 в, 45.

Частный сектор:

ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Челябинская.

ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)

30 января с 10:00 до 14:00