Пять районов Костаная останутся без электроэнергии в конце января

25 января 2026, 10:19 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 30 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в пяти районах областного центра.

Фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам: 

ТП-17 (работы на ВЛ)

с 26 по 30 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10, 
  • ул. Бородина, 40-72, 68/2-68/7, 
  • ул. Шаяхметова, 42-82, 
  • ул. Летунова, 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11, 79/9, 
  • ул. Павлова, 122-163, 139/4-139/6, 141/3-141/13, 157/1-157/12.

ТП-17 (работы на ВЛ)

27 января с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Улыбка» по ул. Дощанова, 150, 
  • ТОО «Темир-Желкен», 
  • ИП Бондаренко, 
  • ИП Максутов, 
  • магазин «Автолюкс», 
  • «Эльдорадо»,
  • салон «Майами-Люкс». 

ТП-562 - ТП-563 (работы на ТП)

28 января с 10:00 до 18:00

  • Кафе «Меню», 
  • магазины «Инструмент», 
  • «Грамада», 
  • «Интерком», 
  • «Ойл Центр», 
  • ТОО «Экос-Ан», 
  • ИП Макян, 
  • ИП Новосельцев, 
  • ИП Кенжегулов, 
  • ИП Аветисян, 
  • ИП Неотерик, 
  • ИП Каширина. 

КТП-570 (работы на ТП)

30 января с 10:00 до 21:00

  • детский сад «Белоснежка», 
  • АЗС «Трудовая», 
  • АЗС «Гелиос № 6», 
  • ТОО «Цвет -Сервис», 
  • ТОО «ДК Жук Агро», 
  • магазин «Росзапчасти», 
  • гаражи «Пилот», 
  • «Рубин», 
  • «Авиатор».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43 б,43 в, 45.

Частный сектор:

  • ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Челябинская. 

ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)

30 января с 10:00 до 14:00

  • ИП Гареев, 
  • ТОО «Анай», 
  • ТОО «ВАН», 
  • ИП Пупырева, 
  • ИП Галисултанова, 
  • ИП Банников, 
  • ТОО «Компани ДОСТ», 
  • магазин «Рыбная лавка». 