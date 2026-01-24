Напомним, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома в Рудном был обнаружен труп 19-летнего Рамазана Усентаева с ножевыми ранениями. Полиция почти не сообщала деталей происшествия, ссылаясь на интересы следствия.

В распоряжении журналистов оказалось видео с камеры домофона, на котором видно, как несколько молодых людей спешно покидают подъезд. Далее возле дома появляется автомобиль скорой помощи.

Сегодня аким Рудного Виктор Ионенко сообщил, что подозреваемые задержаны, ведутся все необходимые следственные действия, а дело находится на контроле Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Как стало известно, сегодня же в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции Костанайской области при взаимодействии с областной прокуратурой двое подозреваемых в убийстве задержаны в Кокшетау.

Предварительно установлено, что молодые люди были знакомы между собой, а причиной убийства стал конфликт на почве личных взаимоотношений.

Следственные действия продолжаются, подробности по-прежнему не раскрываются.

«С глубокой скорбью выражаю искренние соболезнования родным и близким Усентаева Рамазана Орынбасарұлы в связи с его трагической гибелью, – сообщил аким Рудного в своём аккаунте в Instagram, - Ушел из жизни молодой человек, у которого были мечты, планы и вся жизнь была впереди. Эта утрата стала общей болью и горем для всех нас. Сил и терпения семье и близким в этот тяжелый момент. Светлая память Рамазану».