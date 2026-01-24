Как сообщает пресс-служба ДЧС, в Костанае в микрорайоне Береке на 3-м этаже многоквартирного дома произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб, после чего к месту происшествия были направлены силы МЧС.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к разведке и спасению жильцов. В условиях задымления слаженными и профессиональными действиями по лестничному маршу спасены 6 человек, ещё 28 жильцов были эвакуированы из здания.

На месте происшествия организован пункт обогрева с использованием вахтового автобуса МЧС.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.