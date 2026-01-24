Спасатели эвакуировали 28 и спасли 6 человек при пожаре в многоэтажке Костаная
Игорь НИДЕРЕР
24 января 2026, 10:49 | Происшествия
Как сообщает пресс-служба ДЧС, в Костанае в микрорайоне Береке на 3-м этаже многоквартирного дома произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб, после чего к месту происшествия были направлены силы МЧС.
По прибытии спасатели незамедлительно приступили к разведке и спасению жильцов. В условиях задымления слаженными и профессиональными действиями по лестничному маршу спасены 6 человек, ещё 28 жильцов были эвакуированы из здания.
На месте происшествия организован пункт обогрева с использованием вахтового автобуса МЧС.
Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.
Последние новости
24.01.26 13:50 Подозреваемые по убийству в Рудном установлены и задержаны. Аким города сообщил подробности
24.01.26 13:08 «Ищу дом»: Друг, охранник и компаньон
24.01.26 09:00 О гумусе бедном замолвите слово - Какой подход должен доминировать при доработке законопроекта «О защите почв», спорили в Костанае
23.01.26 19:06 Мёрзнут щёки, мёрзнет нос… Прогноз погоды на выходные дни и начало недели в Костанайской области
23.01.26 17:14 Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция разыскивает подозреваемых
23.01.26 16:40 «Очевидный результат» по борьбе с преступностью, который ещё предстоит получить - В Костанае стартовал проект «Айқын нәтиже»
23.01.26 15:47 Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.