Подтвержденной информации очень мало. Практически все, что сейчас известно, распространяют в социальных сетях и мессенджерах, но департамент полиции никаких подробностей не раскрывает - "в интересах следствия".

По непроверенным данным, сотрудники полиции ищут двух молодых людей в возрасте около 17 и 18 лет. Их подозревают в убийстве другого молодого человека, немного старше их самих. Опять же, по неподтвержденным данным, погибшему было 20 лет. А подозреваемые учились в педагогическом.

В видео, которое попало в руки редакции "НГ", несколько молодых людей долго стоят перед "умным" домофоном с видеокамерой, звонят в квартиру. Затем та же камера засняла, как подозреваемые выбегают из подъезда. А еще позже напротив стоит машина скорой помощи. Голос за кадром комментирует, что убитому "порезали горло".

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК, - сообщили сегодня, 23 января, журналистам в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Установлены подозреваемые лица. Ориентирован личный состав полиции по всему Казахстану, принимаются меры к их задержанию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Фото и видео прислали читатели