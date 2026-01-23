По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 января, на юге области ожидаются снег, низовая метель, на западе и севере небольшой снег. На западе, севере и юге будет туман. В воскресенье и понедельник, 25-26 января, на юге и востоке будут снегопады с метелями, на западе, севере и юге - туман.

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков, в субботу ночью и утром – туман.

- В субботу ночью по области ожидаем 30-35, на юге 22-25 градусов мороза, - сообщила "НГ! начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -23…-28 °С, на юге -13…-18 °С. В воскресенье и понедельник по ночам ожидаем такую же температуру -30…-35 °С, на юге -20…-25 °С. В дневное время на большей части территории области термометры вновь покажут -23…-28 °С, на юге будет немного холоднее, чем в субботу -15…-20 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -32…-34 °С, днём -26…-28 °С. В воскресенье: ночью -33…-35 °С, днём -26…-28 °С. В понедельник: ночью -33…-35 °С, днём -26…-28 °С.

Ветер в субботу ожидается северный скоростью 7-12 м/с, в Костанае 4-9 м/с. В воскресенье и понедельник будет юго-западный ветер 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке.

