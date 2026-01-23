Одна из худших позиций в стране по регистрации «уголовки». Антилидер в Казахстане по числу наркоманов и динамике роста. Это всё - про Костанай. «Минувший год также отмечен ростом убийств», - заявил прокурор города. Проект акимата, управления образования и полиции – переход от точечного реагирования к созданию единой безопасной среды.

Совещание под председательством областного прокурора собрало руководителей правоохранительных органов, общественных организаций и учебных заведений. Если сразу обобщить и сделать вывод – нечто подобное провозглашали, начинали и… начинали снова неоднократно. Но в этот раз, отметил прокурор Костаная Ермек ШУАКПАЕВ, ситуация реально достала правоохранителей:

- Дерзкие хулиганства в городе стали обыденностью. Многие увеселительные заведения нельзя посетить без риска для жизни и здоровья. Для полиции стало привычным выезжать на сигналы об избиении людей по конфликтам, зародившимся в кафе-барах и ночных клубах. Только по трём заведениям в 2025 году в полицию поступило 199 сообщений о нарушении порядка. Больше других – на происшествия в клубе "Нехабар" (85), барах "Панаехали" (68) и "Волна" (46). Все инциденты на фоне злоупотребления алкоголя. В городе сохраняется стабильно высокий рост мошенничеств. В 2025 году снова побит рекорд. Ущерб исчисляется миллиардами.

На слайде в это же время показывают: таких фактов 989, а ущерб – 20,4 млрд тенге против 1,17 млрд в 2024-м. Цифры действительно обескураживают.

- Уровень преступлений в отношении несовершеннолетних бьёт все рекорды. В сравнении с 2000 годом мы имеем трёхкратный рост - с 13 до 44. По регистрации краж мы заметно опережаем наших условных одноклассников. Их число больше, чем в Кокшетау, на 16%, в Оскемене и Петропавловске - на 22% и 32% соответственно.

Бэкграунд мрачной картины, заявил Шуакпаев, это неэффективная профилактика. Негативные тенденции подтверждают, что криминогенная ситуация в Костанае приобрела многофакторный и структурный характер, а значит требует нового, комплексного подхода к упреждению, основанном на межведомственном взаимодействии, адресной работе с группами риска, использовании цифровых и аналитических инструментов. В это всё должны вовлечься население и институты гражданского общества . Для исправления ситуации и предложили проект «Айқын нәтиже».

- Он будет реализовываться в течение всего 2026 года, - добавил прокурор. - Вот лишь некоторые мероприятия, которые в нём отражены: улучшение освещения дворовых территорий, парков, проезжих частей, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, размещение и замена систем видеонаблюдения, проведение рейдов в местах массового пребывания граждан, ужесточение контроля над лицами, ранее уличенными в противоправном поведении и насилии, за домашними тиранами.

- Реальные причины правонарушений среди несовершеннолетних, - заметила руководитель отдела образования Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА, - чаще всего кроются в семейных конфликтах или отсутствии родительского контроля. В связи с чем следующим шагом профилактики является адресная поддержка детей и семей в зоне риска. На сегодня это 1 373 семьи с отчимами (в них 1 721 ребёнок), 445 семей с сожителями (в них 558 детей). В реестре находящихся в трудной жизненной ситуации - 859 детей. И наша задача - обеспечить контроль условий проживания каждого из них.

Упомянув о внутришкольном учёте, психологической помощи, телеграм-чате «Бала қоғау» и алгоритмах реагирования на фаты буллинга (которых в 2025 году не подтверждено ни одного), Уразбаева добавила, что проект «Айқын нәтиже» «обеспечит взаимодействие межведомственных ресурсов, что позволит не просто следовать инструкциям, а создать единый защитный контур».

Сказано красиво – но будет ли это действенно?

Современные подростки, признают педагоги, испытывают дефицит диалогов с взрослыми - особенно с родителями, учителями и наставниками. Около 58% среднестатистических подростков в возрасте 14–17 лет считают, что родители не всегда понимают их проблемы или эмоциональное состояние.

Наши соседи-россияне установили, например, что лишь 29% подростков регулярно обсуждают свои внутренние переживания с кем-либо из взрослых. Сходная статистика и в Казахстане. Более половины молодых людей (53%) предпочитают обращаться за советом к сверстникам, нежели к родителям. Это не сухая сводка, но сигнал о «социальном вакууме».

- Я, как руководитель организации образования, - рассказал директор Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта Дмитрий ПАВЛЕНКО (на фото в центре), - сосредоточился бы на адресной работе с трудными студентами. Мы готовы, да и уже практикуем это. Сотрудники прокуратуры закреплены за некоторыми из наших учащихся, которые требуют, скажем мягко, наставничества. «Надоели нам эти родители и учителя со своими нравоучениями!» - так они говорят. Но к ним теперь придут просто взрослые со стороны. Часто происходит так, что этим ребятам не хватает всего лишь добрых советов. Особенно много таких в семьях, где нет отцов, мужского воспитания.

«Профилактика правонарушений в организациях образования начинается с создания здоровой среды для всех подростков без исключения», - отметили докладчики.

Оценка эффективности предложенных мер, добавил бы я, начинается с первой презентации результатов, которых ещё предстоит дождаться.

