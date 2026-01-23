Пенсионные активы в управлении частных компаний могут попасть под защиту государства, заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

По его словам, финансовый институт придерживается позиции, что передача управления части пенсионных активов в руки рынка является позитивным и правильным решением.

"Когда 99% всей пенсионной системы управляет ЕНПФ, он отвечает интересам всех. Естественно, не может быть чересчур агрессивным (управление. – Авт.). В то же время, допустим, человеку 35 лет, он хочет инвестировать свои активы в более агрессивные и более высокодоходные инструменты. Человек, которому 55 лет, конечно же, будет более осмотрительным и обстоятельным", – пояснил Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Частные компании могут в рамках своих инвестиционных стратегий делать отдельные портфели – активные, стабильные и консервативные, что может быть удобнее для некоторых казахстанцев.

При этом он отметил, что есть несколько ограничительных факторов, которые сейчас прорабатывают Нацбанк и правительство.

"В частности, это государственная гарантия по активным управлениям частными компаниями. Второе, что это всего лишь 50%. И несколько других более технических моментов. Мы сейчас прорабатываем это с коллегами по социальному блоку правительства. Надеемся, что там понимание найдём, и эта сфера бизнеса станет более привлекательной", – добавил Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, при устранении проблем на рынке могут появиться новые частные компании, которые будут управлять пенсионными активами.

14 января стало известно, что одна из компаний, управляющих пенсионными активами, расторгает договор с ЕНПФ. Речь идёт о компании Halyk Global Markets. Кроме того, ещё одна организация – Alatau City Invest – ограничила круг своих вкладчиков по возрасту.

В 2021 году гарантию государства по сохранности пенсионных взносов с учётом уровня инфляции при передаче пенсионных накоплений в частное управление заменили на гарантию управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности принятых активов.