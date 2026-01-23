Весь 2026 год будет переходным периодом для малого и микробизнеса, и пени с штрафами за ошибки начисляться не будут, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Решение приняли по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для плавной адаптации предпринимателей к изменениям в налоговом законодательстве.

На совещании по фискальной политике и цифровизации работы Министерства финансов обсудили внедрение нового Налогового кодекса, который начал действовать с 1 января этого года. Глава кабмина подчеркнул, что государство сосредоточено на формировании удобного и прозрачного сервиса для налогоплательщиков.

"Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнёрами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки", – сказал Бектенов.

С введением нового кодекса 454 тысячи налогоплательщиков перешли на упрощённую декларацию, 138 тысяч физических лиц стали самозанятыми, из которых 122 тысячи раньше не были официально зарегистрированы, а более 7000 компаний впервые стали плательщиками НДС.

"Переходный период позволит малому и микробизнесу спокойно адаптироваться к изменениям, изучить новые цифровые инструменты и сервисы, избежать необоснованных штрафов и пени. Всё это делается для того, чтобы предприниматели чувствовали поддержку государства, а не давление", – подчеркнул премьер-министр.

На совещании также говорили о новых цифровых сервисах, которые облегчают подачу деклараций, автоматически присваивают статус самозанятого и позволяют вести налоговую отчётность через мобильные приложения. Премьер-министр отметил, что это создаёт "честные, прозрачные и удобные условия" для бизнеса.

20 января президент сообщил, что в новый Налоговый кодекс возможно внесут поправки.