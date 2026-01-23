Министерство транспорта Казахстана подготовило проект перечня платных автодорог, на отдельных участках которых временно не будут взимают плату из-за дефектов покрытия, передает Informburo.kz. Среди них платная дорога в Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

С 15 сентября 2025 года в стране изменили правила оплаты на дорогах республиканского значения. С водителей не будут взимать деньги за проезд по дефектным участкам, мешающим безопасному и комфортному управлению автомобилем.

Такие участки по итогам обследования состояния дорог выявили на трассах в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

"Перечень утверждается приказом. Сейчас это проект, который могут скорректировать", – уточнили корреспонденту в ведомстве.

Общая протяжённость таких участков превышает 184 км. На них выявили просадку асфальто- и цементобетонного покрытия, колеи, шелушение, неровности, выбоины и трещины. На нескольких дорогах дефекты зафиксировали сразу в обоих направлениях движения.

Взимать плату за проезд не будут до тех пор, пока участки не приведут в надлежащее состояние.