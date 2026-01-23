Водопровод прорвало ночью на улицах Костаная
Порыв произошел поздно вечером 22 января на перекрестке улиц Рабочая и Бородина. Из-за морозного воздуха перекресток заволокло туманом, потоки воды вперемешку со снегом и льдом покрыли проезжую часть. Вода дошла вплоть до соседнего проспекта Назарбаева.
Как сообщили сегодня, 23 января, в акимате Костаная, причиной коммунальной аварии стала изношенность водопроводных сетей ГКП "Костанай-Су" в камере диаметром 300 мм.
- Заявка поступила в 20.45, на место порыва незамедлительно выехала бригада для обследования участка, - сообщает пресс-служба. - На текущий момент порыв локализован, последствия устранены, произведена очистка образовавшейся на проезжей части наледи.
Все еще без водоснабжения остаются 6 многоквартирных домов (2-3 этажные), 11 частных домов и 4 коммерческих объекта. Завершить устранение последствий аварии коммунальщики обещают к 20.00 пятницы. Сейчас же для жителей обеспечен подвоз питьевой воды.
