Костанайский футбольный клуб «Тобол» находится в эти дни в турецкой Анталье, где продолжается его первый в этом межсезонье учебно-тренировочный сбор, который завершится 27 января.

«Тобол» - «Напредак» (Крушевац, Сербия): момент матча / Фото instagram.com/fctobol

Из запланированных трех контрольных матчей костанайский клуб провел два.

Перед первым матчем стало известно, что состав «Тобола» покинул форвард из Узбекистана Шохбоз Умаров, который продолжит карьеру в ФК «Бунёдкор» из Ташкента. В составе бронзового призера чемпионата Казахстана Умаров, перешедший в прошлом году в «Тобол» из «Турана», провел пять игр.

А первым соперником «Тобола» стал клуб из Сербии «Напредак» (Крушевац), выступающий в Суперлиге национального чемпионата, занимая после 20-ти туров 16-е место. В стартовом составе костанайского клуба на поле вышли Султан Бусурманов, Аманжол Бакытжанов, Мейрамбек Калмырза, Иван Пивоваров, Александр Марочкин, Наурызбек Жагоров, Султан Бахыткириев, Асхат Тагыберген, Данияр Усенов, Алибек Жайлаубаев, Александр Зуев. На второй тайм составы команд значительно поменялись, но счет в матче так и не был открыт - 0:0.

«Тобол» - «Напредак» (Крушевац, Сербия): момент матча / Фото instagram.com/fctobol

После этого матча к «Тоболу» на сборах присоединился полузащитник Дамир Марат, в прошлом сезоне игравший за кокшетауский «Окжетпес».

Также за «Окжетпес» в минувшем сезоне выступал и пополнивший состав костанайского клуба один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата игрок национальной сборной Даурен Жумат, начинавший профессиональную карьеру в 2018 году в «Таразе» и выступавший за «Мактаарал». В минувшем сезоне нападающий провел 26 матчей за кокшетауский клуб, забил 13 голов и отдал две голевые передачи. В составе национальной сборной Казахстана Жумат дебютировал в июне 2025 года в матче против Беларуси, и всего провел за главную команду республики четыре матча, не отличившись результативными действиями.

За эти дни «Тобол» понес и две потери. Команду покинул 33-летний белорусский форвард Николай Сигневич, по семейным обстоятельствам решивший вернуться на родину. В минувшем сезоне Сигневич забил восемь голов в 17 играх за костанайский клуб.

«Тобол» - «Напредак» (Крушевац, Сербия): момент матча / Фото instagram.com/fctobol

А 31-летний сербский центральный защитник Иван Миладинович официально подписал контракт с «Елимаем». В прошлом году лидер обороны «Тобола», сыграв 13 матчей, получил тяжелую травму и пропустил значительную часть сезона.

Вторым соперником костанайской команды стал клуб из высшего футбольного дивизиона Косово «Малишево», базирующийся в одноименном городе и идущий в сезоне-2025/2026 в Суперлиге на пятом месте. На этот матч главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев выставил на старте следующий состав: вратарь Данил Устименко, защитники Марко Вукчевич, Неманья Цавнич, Бакытжанов, Калмырза и Жагоров, полузащитники Усенов, Тагыберген, Жумат и Марат и нападающий Евгений Коняшкин.

«Тобол» - «Малишево» (Малишево, Косово): момент матча / Фото instagram.com/fctobol

Этот матч, как и первый, прошел в закрытом режиме, а его результатом стала минимальная победа клуба из Косово.

Следующим соперником «Тобола» станет клуб «Славия» из Софии, располагающийся на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии. Матч пройдет 25 января.

«Тобол» - «Малишево» (Малишево, Косово): момент матча / Фото instagram.com/fctobol

Между тем перед предстоящим сезоном стало известно, что «Тобол» поднялся в рейтинге клубов мира. В опубликованном Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обновленном мировом клубном рейтинге за 2025 год костанайский клуб с показателем 41,25 очк. поднялся на 18 строчек, догнав в рейтинге и по количеству очков, и по занимаемому месту столичную «Астану», и расположился на 692-й строчке.

В контрольных матчах костанайский клуб выводил на поле Асхат Тагыберген / Фото instagram.com/fctobol

Алматинский «Кайрат» поднялся в этом рейтинге на пять строчек и занимает 235-е место - 90,75 очков. А тройку лидеров мирового рейтинга составляют ПСЖ, мадридский «Реал» и лондонский «Челси».