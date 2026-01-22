Водители областного центра обратили внимание на «треноги» на городских дорогах - передвижные комплексы фиксации скорости. Видео с такими комплексами автомобилисты поделились с редакцией «НГ».

Появление треног вызвало активное обсуждение среди автомобилистов под видео, опубликованном в нашем Instagram -аккаунте. В комментариях пользователи отмечают:

- Почему полиция не предупреждает и не рассказывает о новшествах на дороге? Почему народ должен узнавать всё через обычных людей?

- Когда вижу такие радары... Всегда вспоминаю отрывок из фильма Taxi.

- Чтоб ещё придумать, что бы потрясти «водил». Дроны, сергеки, треноги. Может спутник запустить для наблюдения?

- У нас штрафодобываюшая промышленность хорошо развита.

- А никто не пробовал просто не нарушать? И будет счастье.

В ответ на запрос редакции в Департамент полиции Костанайской области сообщили, что в сейчас проводится тестовая эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Ekin Box Spotter».

По данным полиции, параллельно с тестированием сотрудники проходят обучение по работе с данным оборудованием. В период тестовой эксплуатации комплекс используется без интеграции зафиксированных нарушений в систему «Единый реестр административных правонарушений», то есть штрафы по этим данным не выписываются.

В ведомстве подчёркивают, что о запуске комплекса в штатном режиме и начале его полноценного применения население будет дополнительно проинформировано через средства массовой информации.

Также в полиции отметили, что приказов МВД Республики Казахстан, запрещающих использование передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД (так называемых «треног») как в населённых пунктах, так и за их пределами, не существует.

Использование комплекса не привязано к аварийности на конкретном участке дороги. Он может применяться как в рамках плановой расстановки сотрудников полиции, так и с учётом текущей оперативной обстановки.

При этом точные сроки тестовой эксплуатации в полиции не уточняют.

- В действующем законодательстве и правилах Республики Казахстан нет отдельной нормы, которая бы устанавливала «тестовый период» для автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД перед началом их полноценной работы, - отметили в ведомстве. - В данном случае комплексы начнут функционировать в штатном режиме после прохождения обучения по эксплуатации сотрудниками полиции