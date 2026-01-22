"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Водители областного центра обратили внимание на «треноги» на городских дорогах - передвижные комплексы фиксации скорости. Видео с такими комплексами автомобилисты поделились с редакцией «НГ».
Появление треног вызвало активное обсуждение среди автомобилистов под видео, опубликованном в нашем Instagram -аккаунте. В комментариях пользователи отмечают:
- Почему полиция не предупреждает и не рассказывает о новшествах на дороге? Почему народ должен узнавать всё через обычных людей?
- Когда вижу такие радары... Всегда вспоминаю отрывок из фильма Taxi.
- Чтоб ещё придумать, что бы потрясти «водил». Дроны, сергеки, треноги. Может спутник запустить для наблюдения?
- У нас штрафодобываюшая промышленность хорошо развита.
- А никто не пробовал просто не нарушать? И будет счастье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ответ на запрос редакции в Департамент полиции Костанайской области сообщили, что в сейчас проводится тестовая эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Ekin Box Spotter».
По данным полиции, параллельно с тестированием сотрудники проходят обучение по работе с данным оборудованием. В период тестовой эксплуатации комплекс используется без интеграции зафиксированных нарушений в систему «Единый реестр административных правонарушений», то есть штрафы по этим данным не выписываются.
В ведомстве подчёркивают, что о запуске комплекса в штатном режиме и начале его полноценного применения население будет дополнительно проинформировано через средства массовой информации.
Также в полиции отметили, что приказов МВД Республики Казахстан, запрещающих использование передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД (так называемых «треног») как в населённых пунктах, так и за их пределами, не существует.
Использование комплекса не привязано к аварийности на конкретном участке дороги. Он может применяться как в рамках плановой расстановки сотрудников полиции, так и с учётом текущей оперативной обстановки.
При этом точные сроки тестовой эксплуатации в полиции не уточняют.
- В действующем законодательстве и правилах Республики Казахстан нет отдельной нормы, которая бы устанавливала «тестовый период» для автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД перед началом их полноценной работы, - отметили в ведомстве. - В данном случае комплексы начнут функционировать в штатном режиме после прохождения обучения по эксплуатации сотрудниками полиции
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.