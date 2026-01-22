Отчего взрывается бытовой газ? Первейшая причина – утечка плюс искра из любого источника. «Ещё 14 января в 01:20 ночи мои соседи выехали из дома, а таксист обратил внимание, что у нашего подъезда искрит и дымит газовая труба…» - это не начало хоррор-экшна, а история, которая произошла в Костанае.

Катастрофа отменяется?

- С тех пор мы до вечера 21 января неделю сидели без газа, потому что нам его отключили, - продолжает рассказ жительница дома по Алтынсарина, 9 (район «Берёзки») Анастасия ЮРЧЕНКО. – Да, были искры, вспышки и копоть, вот посмотрите!

Анастасия Юрченко демонстрирует копоть на стене дома возле трубы фасадного газопровода / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Но газ отключили не сразу. 16 января директор Костанайского филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Ескендер Каибжанов пишет письмо председателю ПКСК «Данко» Рауану Тукешову, в котором сообщает, что выехавшая в ту ночь 14 января аварийная бригада не обнаружила ни электрического напряжения на выходе из земли подземного газопровода, ни утечек газа через фланцевое соединение (это то место, которое искрило и дымило), а вот при повторном обследовании 15 января всё нашлось – например, напряжение в 21 вольт на фасадном газопроводе. Газ отрубили, но только через день после тревожного сигнала.

Фото из домового чата

Итак, 14 января жильцы замечают и паникуют: искрит, дымит! Аварийщики приезжают и говорят: ничего нет. 15 января они возвращаются и констатируют: ах, впрочем да, есть. Следует ли из письма Каибжанова, что сутки дом хранило от взрыва исключительно божье провидение и горячие молитвы жильцов, но никак не безопасность эксплуатации газового оборудования? Продолжаем рассказ.

Блуждающие токи и электрики

- Вызванные электрики действительно обнаружили на газовой трубе большое напряжение, - продолжает активистка Анастасия, - а газовщики напугали: «Хотите, чтоб было, как когда-то на КСК, когда дом взорвался? Вот то-то». 15 же января специалисты ходили по подъездам и замеряли напряжение, искали причины. У кого-то, сказали, автоподжиг на газплите плохо работает, отключите его, в половину квартир вообще не зашли.

- У меня, например, замерили напряжение не от трубы, а от конфорки, - добавляет жительница дома Айгерим ЖУНУСОВА, - но газовую трубу и плиту соединяет лишь резиновый шланг, по которому электричество не может пройти! На меня посмотрели, как на дуру.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- В пятом подъезде, - рассказывает Анастасия, - они самостоятельно спустились в подвал и обнаружили, что от магазина, в котором сейчас ремонт, идёт большое напряжение, и они его обесточили. Хозяйка магазина потом сообщила мне: «Но с нами никто не связывался по этому поводу!»

Дальше наступило всеобщее замешательство: что вообще происходит? Кто ответственный, куда обращаться?

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Всюду звонили, в «Айкомек» обращались, те отослали к газовикам. Председатель ПКСК заявил мне, - поясняет жительница дома Сауле Шакаримовна (на фото), - что если мы отвечаем за тепло, свет и воду, то газовая служба вне нашей досягаемости и компетенции.

- В этом-то вся и беда, - подключается к разговору житель дома Сергей БОБКОВ, - что никто не сообщил, как нам быть. Никакого алгоритма поведения в тревожной ситуации жильцам не предоставили.

- Может быть, нас вообще следовало эвакуировать, – задаётся вопросом Анастасия Юрченко, - но ни одна служба не предоставила информации по нашей безопасности.

- Это не соответствует действительности, - заявил в телефонном разговоре главный специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Бахыт АБДЫКАЛЫКОВ, - работа велась. ПКСК и ОСИ находятся у нас на контроле. Был проведён поквартирный обход дома совместно с сотрудниками ДЧС и участковым. Причину высокого напряжения тока нашли и устранили.

Квантовые специалисты: работают, когда на них смотрят?

Как следует из ответного письма Рауана Тукешова директору филиала «QazaqGaz Aimaq»Каибжанову от 21 января, «различные нарушения» были выявлены аж в 12 квартирах. Они ли в сумме и вызвали красочные, но смертельно опасные искры, или был главный виновник? «Просим произвести подключение газа к системе газоснабжения», - обращается Тукешов.

Фото из домового чата

- После того как мы утром 21 января сообщили службам о планируемом визите журналиста из «Нашей газеты», - говорит Анастасия, - нам ответили, что газ планируют подключить. И к вечеру действительно дали. Без разъяснений.

Сегодня, 22 января, редакция «НГ» направила запрос эксплуатационникам: чем 14 января была вызвана ситуация на фасадном газопроводе дома по Алтынсарина, 9, была ли в тот день и в последующие дни реальная опасность ЧС, а также какая информационно-разъяснительная работа с жильцами была проведена.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Для справки: при утечке газа он смешивается с воздухом в опасной концентрации (5-16%), а воспламенение происходит от любой искры - электрического прибора, квартирного звонка, спички, зажигалки или даже статического электричества.