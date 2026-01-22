20 января в Костанае начался прием заявок в проект «Бюджет народного участия» (БНУ) - один из немногих механизмов, позволяющих горожанам напрямую влиять на то, как тратятся бюджетные средства. Формально все выглядит просто: предложи идею, собери поддержку соседей, дождись голосования, и твой двор, улица или район могут измениться. Но на практике путь от инициативы до результата оказывается куда сложнее.

Как подать заявку?

«Бюджет народного участия» действует в Казахстане с 2019 года. Костанай начал одним из первых - в 2020-м. И если в 2021 году было реализовано всего пять проектов на сумму около 32 млн тенге, то на 2025 год власти одобрили уже 30 заявок почти на 800 млн тенге. Проголосовал за них 2 761 житель города.

Рост очевиден как по деньгам, так и по вовлеченности. Большинство заявок традиционно связано с благоустройством дворов: детские и спортивные площадки, освещение, тротуары. Это то, что жители видят каждый день и за что охотно голосуют.

Подать заявку может любой совершеннолетний житель Костаная. Нужно заполнить электронную форму на сайте акимата, указать описание проекта, адрес, приложить эскиз, смету и фотографии. После этого заявки проходят экспертный отбор, а затем выносятся на голосование.

С 5 по 24 апреля горожане могут поддержать проекты в электронном формате, но только при наличии регистрации и подтверждения личности через портал электронного правительства. Проголосовать можно лишь за один проект и только в том районе, где у человека есть постоянная или временная прописка. Для прохождения в следующий этап проекту необходимо набрать минимум 50 голосов.

Именно на этом этапе многие инициативы и «спотыкаются».

Не набрали нужное количество

Социальный предприниматель Андрей ЗЕЛЕВСКИЙ полностью лишен зрения. В 2024 году он подал заявку на обустройство тактильных наземных указателей - специальных плиток, которые помогают слепым и слабовидящим людям безопасно ориентироваться в городе.

Проект предполагал создание маршрута к областному филиалу Казахского общества слепых по адресу ул. Юлии Журавлевой, 15. Стоимость оценивалась примерно в 9 млн тенге. За инициативу проголосовали лишь 36 человек.

Вторая заявка - маршрут с тактильными указателями от остановок на улице Чехова до здания общества слепых - набрала еще меньше голосов - 22.

Андрей Зелевский со своей пятилетней дочерью Майей

- Мы предлагали адаптировать улицу Чехова так, чтобы незрячий человек мог пройти этот путь самостоятельно, без посторонней помощи, - рассказывает Андрей Зелевский. - Существует несколько видов тактильной плитки: стоповая, предупреждающая о препятствиях, и направляющая - прямая и поворотная. Маршрут должен был начинаться от остановочных павильонов на перекрестке Чехова и Дощанова.

Рядом расположены здания Казахского общества слепых, его предприятие, а также дом № 23, в котором живет много людей с инвалидностью по зрению. Этот дом в свое время строило само общество слепых.

Тактильная плитка в холле Казахского общества слепых. Такую планировали разместить на ул. Чехова

Главной причиной неудачи Андрей считает сложный механизм голосования.

- Не у всех получилось проголосовать через ЭЦП. Там нужны коды, подтверждения и для многих это оказалось слишком сложно, - говорит он.

При этом Зелевский не просто предлагает идеи, а сам занимается производством тактильных плиток. Их изготавливают из переработанного пластикового мусора.

- Зрение я потерял после аварии в молодости. Было трудно адаптироваться, я часто спотыкался, натыкался на препятствия. Тогда и пришла мысль: из мусора можно делать что-то полезное, - вспоминает он.

Андрей - член Казахского общества слепых. Он подчеркивает, что после ратификации Казахстаном Конвенции о правах инвалидов тактильные указатели стали обязательным элементом доступной среды.

- Финансирование таких проектов пока ограничено, но постепенно растет, - отмечает предприниматель. - Это показатель зрелости общества. Никто не застрахован от инвалидности.

Зимой по тротуарам на ул. Чехова сложно пройти даже хорошо видящим костанайцам

На вопрос о передвижении по Костанаю Зелевский отвечает коротко:

- Сложно. Причем даже зрячим. Особенно зимой.

Он сообщил, что за последние годы были реализованы совместные проекты с акиматом на улицах Фролова и Сьянова, возле остановок, библиотеки Толстого и здания отдела соцзащиты акимата Костаная.

- Я произвожу плитку, укладкой занимается подрядчик, - объясняет он. - В БНУ же хотелось участвовать лично, вместе с обществом слепых.

Теперь Андрей намерен обсуждать свои инициативы напрямую с акиматом. Формальных обращений пока не подавал, но к участию в БНУ возвращаться не хочет. Отдельно отмечает экологическую сторону своей работы: плитки производят из переработанного пластика. В том числе он принимает крышечки от бутылок у Динары Шадриной, о которой «НГ» писала неоднократно. Таким бизнесом Зелевский занимается с 2017 года. В его семье семеро детей.

На вопрос, не мешают ли тактильные плитки другим горожанам - родителям с колясками, велосипедистам, пешеходам, отвечает уверенно:

- Наоборот, это удобно. Такие решения давно и успешно работают, например, в Китае.

Подать заявку в БНУ ему рекомендовали сотрудники акимата. О проблемах с голосованием он также сообщал чиновникам, но там пояснили: программа республиканская, изменить правила невозможно.

- Я за цифровой Казахстан. Но важно, чтобы цифровые решения действительно работали для людей, - резюмирует Зелевский.

В итоге проекты, жизненно важные для небольшой, но уязвимой группы горожан, не смогли пройти дальше из-за сложности голосования в «Бюджете народного участия».

Когда механизм работает

Жительница дома № 12 по улице Воинов-Интернационалистов Юлия ГОВОРОВА в 2024 году предложила для «Бюджета народного участия» классический, но востребованный проект - строительство детской площадки во дворе. В заявке подробно описала проблему, заручилась поддержкой соседей и объяснила, почему этот проект нужен именно их дому. Инициатива набрала 58 голосов и была допущена к реализации в 2025 году.

Детская площадка во дворе дома № 12 по ул. Воинов-Интернационалистов

- Я живу в этом доме больше 20 лет, и все это время у нас не было нормальной современной детской и спортивной площадки, - рассказала Юлия. - Во дворе оставались лишь обломки старых конструкций. Мы регулярно раз в два-три года писали обращения в отдел ЖКХ с просьбой установить площадку, но безрезультатно.

О проекте «Бюджет народного участия» жильцы узнали от председателя ПКСК. Подготовили сразу две заявки: для домов № 10 и № 12 по улице Воинов-Интернационалистов.

Юлия Говорова: «Когда мы увидели строителей во дворе, это стало настоящей радостью»

- Двор у нас небольшой, закрытый, примерно на сто квартир. Мы хотели благоустроить всю территорию, но во дворе дома № 10 нам отказали: часть земли оказалась в собственности владельцев кондоминиума. А БНУ реализуется только на землях общего пользования, - поясняет Юлия. - Было обидно, но проект по дому № 12 одобрили. И, когда мы увидели строителей во дворе, это стало настоящей радостью.

Проект жильцы разрабатывали своими силами, а проектная организация помогла оформить его технически. Серьезных проблем с голосованием, по словам Юлии, не возникло - даже пожилые жители смогли оформить ЭЦП с помощью детей и внуков.

Подрядчиком выступило ТОО «Тамерлан 2011». Работы начались в середине апреля 2025 года. Но без проблем не обошлось:

- Сначала все шло очень активно: была подготовлена бетонная площадка, установили горку, подготовили конструкции для качелей. Но из-за нерегулярного финансирования работы растянулись до декабря. Последнюю скамейку установили уже перед морозами, - вспоминает Говорова. - Но уже летом дети вовсю играли на новой площадке - не хватало лишь нескольких элементов.

Все этапы работ жильцы согласовывали с подрядчиком.

- Люди у нас ответственные, мы постоянно следили за процессом. Если у жильцов были замечания, подрядчик их устранял, переделывал, - отмечает Юлия. - Сейчас площадка прошла свое первое испытание летом. Даже прохожие останавливаются и говорят, что у нас стало очень уютно.

Жители продолжают ухаживать за территорией: высаживают деревья, цветы, кустарники, следят за порядком.

- Наши старожилы даже делают замечания молодежи, если кто-то мусорит, - отмечает она. - Еще у нас люди часто проходили по тартановому покрытию на площадке (ранее там были привычные им тропинки), в дальнейшем это привело бы к его повреждению. Мы даже потом заказали машину с песком, разровняли все бывшие дорожки, чтобы его не портили. Бабушки тоже за этим следят, говорят, чтобы не ходили. Важно не только следить за установкой площадки, но и в дальнейшем стараться соблюдать порядок и бережно относиться.

По мнению Юлии Говоровой, многое зависит от инициативности самих жителей.

- В целом не так важно, куда обращаться - в «Бюджет народного участия» или напрямую в отдел ЖКХ. Но в ЖКХ нам обещали площадку в порядке очереди, а сколько бы мы ждали, неизвестно. Через БНУ получилось быстрее и с высокой гарантией, что проект действительно будет реализован.

«Сделали, но не до конца»

Еще один успешный кейс - проект «Болашак» по обустройству тротуара и освещения на ул. Воинов-Интернационалистов - между ул. Маяковского и пр. Абая. Его поддержали 118 человек.

Бахтияр Хасенов: «Мы, простые люди, не можем предусмотреть все инженерные нюансы»

- Первоначально здесь была только проезжая часть, тротуара не было вовсе, - рассказал «НГ» автор проекта Бахтияр ХАСЕНОВ. - О «Бюджете народного участия» я узнал из Instagram-паблика, изучил правила и в 2023 году подал заявку. Я понял, что здесь очень важно внимательно читать условия: если что-то им не соответствует, комиссия просто откажет.

По словам Бахтияра, жильцы его дома и раньше пытались участвовать в БНУ, но получали отказы.

- Было сложно и с самой заявкой: у меня нет технического образования, а там много строительных и инженерных моментов. Я писал максимально простыми словами, чтобы было понятно, что именно мы хотим, - отметил он. - В смете указал тротуар, освещение и ограждение.

Необходимость проекта была очевидной: вдоль участка расположены корпус КРУ им. Ахмета Байтурсынұлы и школа № 23, здесь ежедневно ходят школьники и студенты.

- В темное время суток здесь много детей. Мои дети и супруга тоже ходят по этой дороге. Зимой пешеходам приходилось идти по проезжей части, это было опасно. Поэтому мы предусмотрели и ограждение, чтобы в случае ЧП оно приняло удар на себя, - объяснил Хасенов.

Но реализация проекта шла непросто. Весной 2024 года подрядчик выехал на место, осмотрел участок и… перестал выходить на связь. Пришлось обращаться в отдел ЖКХ.

- Я ходил к рядовым специалистам, но никто толком ничего не мог объяснить, пока я не дошел до руководителя отдела Азамата Бегалина. Он взял вопрос под личный контроль, закрепил ответственного, и дело пошло быстрее. За это ему большое спасибо, - рассказал Бахтияр. - Важно понять, когда участвуешь в БНУ, что нужно не сидеть и ждать, когда за тебя все сделают, а брать инициативу в свои руки. Нужно быть настойчивым, ходить, напоминать о себе. Бюрократию никто не отменял.

После вмешательства руководства отдела ЖКХ подрядчик приступил к работам, однако возникли новые сложности.

- Как я понял, там были и подрядчики, и субподрядчики: асфальт делал один, освещение - другой. Из-за этого возникала несогласованность. Мы объясняли одно подрядчику, он говорил, что этим займется субподрядчик, а тот оказывался не в городе. В итоге мы упустили момент, что тротуар получился уже, чем планировалось, - пояснил автор проекта.

В прошлом году, уже вне рамок БНУ, жители обратились в отдел ЖКХ с просьбой расширить проезжую часть, так как она слишком узкая, двум автомобилям сложно разъехаться.

- Нам пообещали, что при наличии финансирования дорогу расширят. Надеемся, что в этом году вопрос решат, потому что здесь уже было несколько ДТП, - отметил Хасенов.

Тротуар на ул. Воинов-Интернационалистов обустроили. Но фонари пока не горят

Проект был практически полностью реализован: тротуар заасфальтировали, установили металлическое ограждение и фонари. Однако возникла серьезная проблема с подключением освещения. В тестовом режиме фонари подключили к ближайшей многоэтажке, и счет за электроэнергию стал приходить к обслуживающей дом организации.

- Возник логичный вопрос: почему жильцы дома должны платить за уличное освещение, которое не относится к их дому? - говорит Бахтияр. - Нам объяснили, что технические условия не позволяют подключиться к городским сетям. Я, конечно, не инженер, но рядом стоят и светофор, и опора ЛЭП, почему нельзя было предусмотреть это сразу, непонятно.

Жители направили письмо в отдел ЖКХ с просьбой принять тротуар и фонарные столбы на баланс. В ответе сообщили, что это будет сделано, но сроки не обозначили.

- Насколько я понял, сметчик не заложил в проект расходы на подключение. Подрядчика тоже можно понять, ему дали смету на установку, а технические работы по подключению там не были предусмотрены. В итоге произошел коллапс. ЖКХ сейчас не может просто так добавить деньги, а мы, простые люди, не можем предусмотреть все инженерные нюансы, - резюмирует автор проекта. - Мы считали, что, если ставят столбы, значит, и подключение изначально предусмотрено.

Требуется донастройка

Даже проекты, прошедшие все этапы, не всегда доходят до финиша. В 2024 году из 12 одобренных инициатив пять оказались проблемными, и сейчас с подрядчиками идут судебные разбирательства. В прошлом году аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прямо назвал причину: несовершенство системы госзакупок и минимальные требования к подрядным организациям.

- У нас 30 проектов и 30 подрядчиков без жестких требований. Побеждает тот, кто первым и дешевле зашел в конкурс. А дальше поиск рабочих, срывы сроков и переделки. В итоге по 2024 году половина проектов БНУ не была реализована, - отмечал он. - Мы вынуждены выбирать по цене, а потом расплачиваемся за это временем и качеством.

БНУ дает горожанам реальный инструмент влияния, но сегодня его эффективность во многом зависит не только от идеи, но и от настойчивости авторов, их умения разбираться в бюрократии и готовности буквально сопровождать проект на каждом этапе. И если механизм хотят сделать по-настоящему народным, ему все еще требуется донастройка, чтобы важные для города проекты не терялись по пути от заявки до результата.

